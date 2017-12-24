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"Единая Россия" выступит с инициативой введения стандарта благополучия граждан

24 декабря 2017, 02:24  •  143 • В России

В субботу, 23 декабря, завершился двухдневный съезд партии «Единая Россия». Единороссы провели ротацию руководящих кадров, а также поддержали выдвижение Владимира Путина на выборах президента страны в 2018 году.

В работе съезда принял участие президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что партия заслужила свое лидерство «реальными делами в интересах граждан» и призвал честно обозначить проблемы и поступательно решать их. В свою очередь партийцы поддержали решение Путина баллотироваться на выборах в будущем году.

«Мы поддерживаем кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах и готовы продолжать реализовывать обозначенный им курс», - сказал прессе председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Премьер-министр, председатель Партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании заявил, что партийная программа выполняется успешно, особенно в части социальных задач и исполнения Майских указов президента. Грызлов отметил, что программа партии должна реагировать на изменения в политической, социальной и экономической жизни страны и учитывать мировые процессы, влияющие на Россию. Актуализацией программы партии в настоящее время занимается возглавляемый Грызловым Высший совет - идеологический центр единороссов - и созданный сопровождать эту работу Экспертный совет.

«Благодаря широкому обсуждению и привлечению к работе Высшего совета экспертного сообщества нам удалось выработать ряд важнейших инициатив», - рассказал Грызлов. Он отметил наиболее важные из них - введение «стандарта благополучия» (должен обеспечить единый социальный стандарт жизни граждан, гарантированный государством), сохранение за регионами доли прироста налогов, формирование центров гражданских инициатив. По его словам, ряд инициатив, разработанных Высшим советом, легли в основу текущей работы партии.

«Созвучие курса и предложений президента страны с инициативами Высшего совета придает существенный импульс для ускоренной реализации программы Партии и говорит о необходимости дополнения ее новыми социально значимыми идеями и задачами, отвечающими времени», - рассказал Грызлов.

В состав Высшего совета входят руководители крупнейших российских корпораций Олег Белозеров (РЖД), Сергей Чемезов (Ростех), Виталий Савельев (Аэрофлот). На XVII съезде в состав ВС также вошли президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров и известный журналист Арина Шарапова. «Совместными усилиями мы должны повысить эффективность российской экономики, подготовку кадров для российской промышленности», - заявил Грызлов, отметив, что известные и популярные люди должны стать проводниками идей и проектов «Единой России».

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