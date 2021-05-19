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"Единая Россия" выступила за очередной перенос переписи населения

19 мая 2021, 18:20  •  63 • Политика
Фото: vk.com/duma
Соответствующее предложение единороссы озвучили главе РФ
Ситуация с эпидемиологической обстановкой, резко обострившейся на фоне распространения коронавирусной инфекции, уже дважды вынудила власти России перенести Всеобщую перепись населения. По мнению представителей партии "Единая Россия", данное мероприятие снова нужно отложить. На этот раз из-за грядущих думских выборов.
Предложение единороссов озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным. Политик обосновал инициативу единороссов тем, что, согласно имеющемуся плану, всеобщая перепись будет пересекаться с предвыборной кампанией. Так, данное мероприятие планировали проводить с июня по сентябрь. При этом именно в сентябре должны пройти выборы в Думу.
Турчак отметил: если переписчики и агитаторы в одно и то же время начнут обходить дома, это может создать лишнее напряжение у населения. При этом люди, проводящие перепись, и сотрудники избиркомов зачастую являются одними и теми же лицами, особенно в небольших населенных пунктах. Такие функции чаще всего выполняют педагоги и работники соцсферы.
Представитель единороссов считает правильным перенести мероприятие на октябрь. Глава страны пообещал рассмотреть эту инициативу. Трансляцию совещания вел канал "Россия 24".
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддержал инициативу Турчака.
Напомним, согласно российскому законодательству, Всеобщая перепись населения должна проводиться раз в 10 лет. Очередное мероприятие должно было состояться в 2020-м году, однако из-за COVID-19 строки были сдвинуты.

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