«Единая Россия» выставит наблюдателей на все избирательные участки. Об этом в среду, 21 июля, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«У «Единой России» накоплен значительный опыт ведения избирательных кампаний и по наблюдению за ходом голосования. Наши наблюдатели будут обладать необходимыми навыками и знаниями и будут выполнять общую для всех задачу и работать на общий результат — контроль за выборами. «Единая Россия» приветствует инициативу Общественной палаты в части соглашения о наблюдении за выборами», — заявил Ревенко.

Он напомнил, что Общественная палата РФ поддержала предложение партии о проведении избирательной кампании с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Соглашение также предусматривает контроль законности всех электоральных процедур, норм безопасности в условиях борьбы с коронавирусом.



«Наша общая задача — обеспечить соблюдение законодательства во время электоральных процедур. На взаимной основе мы можем договориться о координации наблюдения, в том числе организации видеонаблюдения <…> Очень важно обеспечение соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса», — отметила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Ранее в этот день Михеева сообщила, что политические партии и Общественная палата РФ подписали соглашение за честные и безопасные выборы.

Отмечается, что документ подписали, в частности, ЛДПР, Партия прямой демократии, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Зеленая Альтернатива», «Новые люди», Партия Роста, «Родина», «Зеленые», «Коммунисты России», «Гражданская платформа».

Накануне члены «Единой России» обратились ко всем политическим партиям и иным участникам предвыборной гонки с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе избирательной кампании.

Единственными, кто отказался соблюдать эти правила, стали представители КПРФ. Ревенко осудил отказ выполнять соглашение и назвал это проявлением двуличия.

14 июля стало известно, что ЦИК РФ заверила списки кандидатов от 15 партий на предстоящих выборах в Госдуму. Отмечается, что от политсил участие в выборах примут более 4 тыс. кандидатов, не считая примерно 200 самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в ГД должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.