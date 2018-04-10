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"Единая Россия" выдвинула Тулеева на должность председателя кемеровского облсовета

10 апреля 2018, 08:54  •  28 • Политика

КЕМЕРОВО, 10 апреля. /ТАСС/. Фракция партии "Единая Россия" выдвинула экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева кандидатом на должность председателя Совета народных депутатов региона.

"Фракция партии "Единая Россия" на своем собрании <…> рассмотрела вопрос о выдвижении кандидатуры на должность председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. <…> Все до одного поддержали кандидатуру Тулеева Амана Гумировича. Наш кандидат только один - Тулеев", - сообщил в ходе внеочередной сессии облсовета руководитель фракции Сергей Апарин.

В Совет народных депутатов Кемеровской области входят 46 депутатов, из которых 44 - от партии "Единая Россия". Фракция "Справедливая Россия" в лице единственного депутата Владимира Волчека поддержала выдвижение Тулеева на должность председателя.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора 57-летнего Сергея Цивилева.

3 апреля Тулееву, возглавлявшему единый список кандидатов, который выдвинула "Единая Россия" на выборы в региональное заксобрание в 2013 году, был вручен вакантный мандат одного из депутатов.

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