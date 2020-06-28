«Единая Россия» выдвинула Минниханова кандидатом на пост главы Татарстана

Отделение «Единой России» в Татарстане выдвинуло действующего президента республики Рустама Минниханова кандидатом на пост главы региона на предстоящих выборах. Партийная конференция состоялась в субботу, 27 июня, и транслировалась в онлайн-режиме.

Ранее состоялось тайное голосование, результаты которого были озвучены в ходе конференции. Большинство голосов было отдано Минниханову.

«Рустам Нургалиевич (Минниханов. — Ред.), вы получили убедительную поддержку нашей конференции. Желаем вам больших успехов», — сказал председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В ответ Минниханов подчеркнул, что его решение об участии «основано на результатах совместной работы и поддержке президента страны Владимира Путина».

О намерении вновь избираться на пост главы региона Минниханов сообщил Путину 20 мая. Президент отметил, что Татарстан по основным показателям лидирует среди всех субъектов России, поэтому поддержал Минниханова в его намерении баллотироваться вновь.

Через девять дней Минниханов официально заявил о готовности к выдвижению на новый срок. Выборы президента Татарстана должны состояться осенью этого года.

Минниханов возглавил Татарстан в 2010 году. В 2015 году он был переизбран на второй срок 94,40% голосов избирателей. Является членом высшего совета партии «Единая Россия» и председателем совета директоров «Татнефти».