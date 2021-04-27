«Единая Россия» внесла в ГД поправки для реализации послания президента

Партия «Единая Россия» совместно с Минтрудом и правительством РФ подготовила и внесла в Госдуму ряд законодательных инициатив в рамках реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом 26 апреля сообщили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов в ходе совместного брифинга.

«Президент в своем послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. <...> «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную думу», — сказал Турчак.

Он напомнил, что одними из важнейших социальных пунктов послания президента, в частности, являются оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до семи лет, выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, ежемесячные выплаты на детей 8–16 лет и другие.

По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поддержит 1,5 млн молодых родителей.

В «Единой России» напомнили, что ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов или единственные родители, при этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину регионального прожиточного минимума. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте Федерации. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В этом году выплату назначат для 360 тыс. детей.

Кроме того, одной из мер поддержки стало установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации в размере 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тыс. женщин, отметили в «Единой России».

По словам Андрея Турчака, в первые дни после майских праздников поправки могут быть приняты во втором и третьем чтениях.

Как заверил Сергей Неверов, все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. Также фракция оперативно разработает дополнительные инициативы для принятия Госдумой, добавил он.

В «Единой России» также отметили, что президент в послании Федеральному Собранию также поддержал ряд инициатив, которые направила партия. В частности, бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов.

22 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сделал акцент на социальные темы, предложив множество мер по поддержке российских семей с детьми.

26 апреля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что законодательные инициативы по реализации первоочередных задач послания были внесены в Госдуму.