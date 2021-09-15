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«Единая Россия» внесет законопроект о доступе к частным газопроводам в сентябре

15 сентября 2021, 13:30  •  93 • Политика
Законопроект с поправками о доступе к частным газопроводам внесут в Государственную думу в конце сентября. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
По его словам, документу будет обеспечено максимально быстрое прохождение.
«Необходимо принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства и две поправки в ФЗ, как только восьмой созыв будет сформирован, фракция «Единая Россия» внесет эти поправки и обеспечит их оперативное принятие», — сказал Турчак в ходе обсуждения с правительством РФ социальной газификации в регионах и мер по ее завершению.
По его словам, также в конце сентября необходимо внести и обеспечить максимально быстрое прохождение закона об основном абоненте. Как указал Турчак, «это огромная проблема, в первую очередь для Московской области, где большое количество частных газопроводов, газопроводов, принадлежащих физическим лицам».
Также Турчак сообщил, что подать заявку на бесплатное доведение газа до участка теперь можно на портале госуслуг, а не только через МФЦ и в пунктах «Межрегионгаза».
Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, начали работать мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе по газификации, добавил секретарь генсовета партии. Турчак подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку тем категориям граждан, для которых оплата расходов на газификацию «неподъемная». Уточняется, что такие меры поддержки уже действуют в 30 регионах — это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования.
11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром».
В тех субъектах, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации, то есть самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительных сетей и их объектов, а также оказывающая услуги по подаче газа потребителям.
О том, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка, российский лидер заявлял в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о запуске бесплатного подключения граждан к газу.
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