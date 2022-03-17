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«Единая Россия» требует уволить Дворковича с поста главы «Сколково»

17 марта 2022, 03:10  •  97 • Политика
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выступает за увольнение главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича с поста главы фонда «Сколково». Об этом 16 марта говорится в сообщении на сайте партии.
«Единая Россия» выступает за немедленное увольнение Дворковича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причина этого требования — высказывания Дворковича в интервью изданию Mother Jones об украинском кризисе, которые Турчак подверг критике вместе с заявлением о том, что гроссмейстеры из России и Белоруссии должны выступать на международных соревнованиях под флагом FIDE и не участвовать в соревнованиях у себя в стране.
«Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие, по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит, самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович», — заявил Турчак.
14 марта российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что ФИДЕ, скорее всего, запретит ему выступить на турнире претендентов из-за его политической позиции.
До этого, 6 марта, Карякин рассказал об угрозах, которые он начал получать в социальных сетях из-за поддержки военной спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. По словам спортсмена, угрозы также поступали в адрес его семьи.
До этого, 27 февраля, шахматист написал открытое письмо Владимиру Путину. По его словам, он решился на это из-за того, что у него болит сердце за ситуацию, происходящую на Украине. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы России «смогут навести там порядок».
Как сообщила в тот же день газета «Спорт-Экспресс», Международная шахматная федерация открыла дисциплинарные дела против Карякина и его тренера Сергея Шипова из-за их открытой политической позиции.
Турнир претендентов пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля. На данный момент на него квалифицировались шесть шахматистов, среди которых россияне Карякин и Ян Непомнящий. Два последних участника определятся по итогам серии Гран-при FIDE.
Дворкович занимал по​ст вице-премьера с 2012 по 2018 год. Он курировал вопросы ТЭК. После того как Дворкович не попал в новое правительство, он был назначен главой «Сколково» на пять лет.
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