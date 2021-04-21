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«Единая Россия» сделает послание Путина основой предвыборной программы
21 апреля 2021, 21:55 • 70 • Политика
Партия «Единая Россия» сделает послание президента основой своей предвыборной программы 2021 года. Об этом в среду, 21 апреля, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
«Единая Россия» безотлагательно приступает к реализации послания президента — оно станет основой программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму», — цитирует политика официальный Telegram-канал партии.
По словам Турчака, заседание программной комиссии партии, где будут даны поручения фракциям «Единой России» по законодательному обеспечению озвученных президентом целей, состоится уже завтра.
«Решения о запуске программы замены коммунальных сетей и поддержке крупных инфраструктурных проектов могут стать локомотивами роста регионов», — отметил Турчак.
Президент России Владимир Путин 21 апреля огласил послание Федеральному собранию. В своей речи глава государства затронул многие важные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся темы экономического благополучия страны, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России.
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