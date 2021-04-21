Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемон...
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
Главная / Политика

«Единая Россия» сделает послание Путина основой предвыборной программы

21 апреля 2021, 21:55  •  70 • Политика
Партия «Единая Россия» сделает послание президента основой своей предвыборной программы 2021 года. Об этом в среду, 21 апреля, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
«Единая Россия» безотлагательно приступает к реализации послания президента — оно станет основой программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму», — цитирует политика официальный Telegram-канал партии.
По словам Турчака, заседание программной комиссии партии, где будут даны поручения фракциям «Единой России» по законодательному обеспечению озвученных президентом целей, состоится уже завтра.
«Решения о запуске программы замены коммунальных сетей и поддержке крупных инфраструктурных проектов могут стать локомотивами роста регионов», — отметил Турчак.
Президент России Владимир Путин 21 апреля огласил послание Федеральному собранию. В своей речи глава государства затронул многие важные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся темы экономического благополучия страны, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
21 апреля 2021, 08:10
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемониться после нового хамства Чехии
21 апреля 2021, 01:45
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"
21 апреля 2021, 08:10
"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт
21 апреля 2021, 02:40
В Совфеде оценили последствия возможной высылки всех дипломатов РФ из Праги
21 апреля 2021, 03:35
Политого о важности "Северного потока - 2": "Закончится транзит - закончится Украина"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
21 апреля 2021, 08:10
"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемониться после нового хамства Чехии
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл политолог Брутер
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что-то перепутал"
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.