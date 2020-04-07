«Единая Россия» призвала страны Европы, ШОС и СНГ к сотрудничеству в борьбе с COVID-19

«Единая Россия» направила обращения в страны Европы, ШОС и СНГ, а также Международной конференции азиатско-политических партий с предложением объединить усилия в борьбе с коронавирусом и недопустимости санкций в условиях пандемии. Об этом «Известиям» сообщил замсекретаря генсовета партии власти, глава комиссии по международной деятельности, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Мы предлагаем политическим силам этих стран объединить усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. В нем мы напоминаем, что еще в 2007 году Россия обращалась с таким предложениям к странам большой семерки», — сказал сенатор.

По его словам, в обращении речь идет о том, чтобы не просто создать систему противодействия подобного рода вызовам, а о действиях на опережение.

Он отметил, что партия выразила соболезнования политическим силам тех стран, которые сегодня несут самые большие потери из-за пандемии.

«Мы сказали им о том, что, как бы не развивались события, они всегда могут рассчитывать на помощь России. Но в тоже время мы напомнили, что санкции, которые были незаконно приняты, мешают нашему сотрудничеству. Это не значит, что мы вступаем в переговоры по поводу их отмены, но мы рассчитываем на то, что наши зарубежные партнеры встанут на почву реальности и поймут, что проблема не в «плохой» России, а в общих вызовах, которые можно преодолеть совместными усилиями», — отметил Климов.

По его словам, речь идет не о каких-то «подарках», а долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. Если говорить о Европе, то в первую очередь обращения были направлены ведущим политическим силам Франции, Италии, Испании, отметил сенатор.