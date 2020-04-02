"Единая Россия" признала недостаточными меры против коронавируса в ряде регионов страны

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Партия проводит мониторинг ситуации и организует работу волонтеров для помощи населению в период эпидемии

Власти Республики Коми, Архангельской области, Краснодарского, Камчатского и Хабаровского краев не выполнили необходимого комплекса мер по борьбе с распространением эпидемии коронавируса и помощи людям на карантине. Такую оценку дал заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Государственной думы Евгений Ревенко на основании информации от волонтеров партии в регионах.

"В Республике Коми сегодня сложилась вопиющая ситуация – подтверждены 54 случая заражения коронавирусом в одной больнице. Кроме всего прочего, в регионе дорожают продукты первой необходимости – гречка, сахар. Количество обращений граждан по этому вопросу заметно растет", – указал Ревенко.

В указанных регионах до сих пор не подготовлены места в больнице, которые могут экстренно потребоваться при обострении ситуации с коронавирусом. Не организована работа по борьбе с распространением инфекции и оказанию помощи людям. "Эти недостатки должны быть оперативно устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей", – заявил депутат.

Ревенко напомнил, что постоянно получает информацию от волонтеров на местах, и предупредил, что будет ее распространять, чтобы россияне знали, как на самом деле обстоят дела в регионах, что делают власти и как ЕР помогает людям справиться с пандемией.

Сейчас во всех регионах страны действуют волонтерские центры "Единой России", в общей сложности работают более 84,2 тысячи активистов. Они обзванивают граждан из "группы риска", спрашивают, чем помочь, развозят на личных автомобилях продукты. Партия со своей стороны также помогает волонтерам, в частности, компенсирует транспортные расходы. Кроме того, по инициативе ЕР алтайским медикам передадут автомобили для врачей, посещающих пациентов на дому, а в больницы Новгородской области доставят медицинское оборудование, расходные материалы, средства защиты.

В России на данный момент зафиксировано 3548 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 771 человека. Это больше, чем было накануне, то есть ситуация пока ухудшается, отметил президент Владимир Путин.