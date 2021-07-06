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«Единая Россия» представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов

06 июля 2021, 15:55  •  56 • Политика
Партия «Единая Россия» представила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ документы для заверения перечня кандидатов в депутаты Государственной думы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Уточняется, что документы подали представители политической силы, включая секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, члена президиума генсовета партии Александра Карелина и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.
19 июня съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборах в Госдуму. За выдвижение федерального списка отдали голоса 649 делегатов, против проголосовали четверо. По одномандатным округам утвердили всех кандидатов большинством голосов.
Так, в пятерку общефедерального списка «Единой России» по предложению президента России Владимира Путина включены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
До этого, 17 июня, российский лидер подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутатов заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Оценивая позднее, 30 июня, результаты Госдумы VII созыва, глава государства подчеркнул, что она работала на должном уровне. Он также напомнил, что депутаты работали в условиях пандемии коронавируса. Путин указал, что в случае, если бы решения по оказанию помощи людям и предприятиям не принимались своевременно, то ситуация была бы сложнее.
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