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«Единая Россия» предложила продлить «дачную амнистию» до 2031 года
30 августа 2021, 16:10 • 18 • Политика
Партия «Единая Россия» предложила увеличить срок действия «дачной амнистии» еще на пять лет. В случае принятия инициативы упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, а также садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.
«Мы 15 минут назад внесли поправки в закон о дачной амнистии. <...> Первое — это то, что мы продлеваем ее на пять лет», — сказал на пресс-конференции глава комитета парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Кроме того, он отметил, что новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.
2 декабря 2020 года Совет Федерации одобрил закон о продлении дачной амнистии до марта 2026 года. Данный проект был внесен в Госдуму в июле 2020 года. Он предполагает продление на пять лет упрощенного порядка оформления прав граждан на жилые и садовые дома.
Так, в Росреестре предлагают упростить оформление прав наследников на землю по документам старого образца, а также узаконить оформление построенных в советский период жилых домов, у владельцев которых нет нужных документов.
Как уточняет «Газета.ru», механизм «дачной амнистии» был введен по инициативе «Единой России». С 2006 года упрощенным порядком оформления прав на недвижимость воспользовались 14 млн человек.
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