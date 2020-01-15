«Единая Россия» подтвердила намерение повышать налоги для людей?

Автор:

Мельников Михаил

Не платишь – не получишь

Депутат Госдумы Сергей Вострецов дал яркое интервью «Росбалту». Он коснулся болезненной проблемы с 28 млн граждан России трудоспособного возраста, которые сейчас находятся в «серой» зоне трудовых отношений, то есть не состоят на официальной работе, не получают декларированный доход от индивидуальной трудовой деятельности или дивидендов, не зарегистрированы как самозанятые. Если округлить число работоспособных граждан до 80 миллионов, то видно, что треть из них не включены в систему обложения налогами и сборами. То есть, по мысли депутата, паразитируют на остальных:

Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся.

Вострецов требует срочно решить эту проблему, после чего «и богатых получится нагнуть».

Сам факт предложенной им очерёдности характерен. В том же интервью Сергей Алексеевич выступает за прогрессивную систему взимания НДФЛ – но верить его словам нельзя. Ведь в конце 2019 года у него были все возможности проголосовать за прогрессивную систему по проекту либо «Справедливой России», либо КПРФ, и оба раза он эту возможность не использовал, а партия, в которой Вострецов состоит, зарубила обе инициативы.

Судя по высказываниям депутата, он считает необходимым обрубить «теневикам» доступ ко всем социальным и государственным услугам: пока ты не платишь хоть какой-то налог, на бесплатную медицинскую помощь или справку из МФЦ рассчитывать не можешь. СМИ подхватили это как «налог на домохозяек», хотя именно эту категорию Вострецов специально не выделял, только упомянул.

К слову, в декларации, да и в высказываниях самого Вострецова никак не указаны доходы или имущество его супруги. Либо этот 43-летний состоятельный мужчина вообще не женат, что странно, учитывая семейные ценности «Единой России», либо его супруга – домохозяйка, хотя «биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов», как ранее говорил сам Сергей Алексеевич в своей фирменной непринуждённой манере.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов считает необходимым обрубить «теневикам» доступ ко всем социальным и государственным услугам: пока ты не платишь хоть какой-то налог, на бесплатную медицинскую помощь или справку из МФЦ рассчитывать не можешь. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Осторожность не помешает

Депутат Вострецов – из породы излишне откровенных хозяев жизни, которые вообще не следят за собственной речью, ибо уверены, что холопы ничего им сделать не могут. Но первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев имеет репутацию осмотрительного человека, и, наверное, ему стоило получше подумать над тем, как дезавуировать заявление своего разговорчивого однопартийца. Однако Андрей Константинович выразился как минимум двусмысленно: «Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан».

Честные они ребята, единороссы в Госдуме! Политик-популист сказал бы: «Мы против введения дополнительных налогов и платежей для граждан»! Но нет, «Единая Россия» признала, что считает возможным и, пожалуй, даже неизбежным введение таких «дополнительных» налогов и платежей. Просто это надо делать «очень осторожно», чтобы не вызвать народного недовольства. Также Исаев понадеялся, что подобные идеи останутся «на уровне размышлений» – вместо того чтобы прямо назвать их хищническими и антинародными.

Ведь то, что безработные и «серые» в России не платят налоги, – это ложь. 10% и 20% НДС с каждого купленного ими товара или приобретённой услуги – это не налог? Огромный акциз с топлива, алкоголя, табака, а в обозримом будущем и сахара – это не налог? Налоги производства (на фонд оплаты труда, на прибыль) также в конечном итоге калькулируются в цене продукции, и платит их потребитель. Налоговая нагрузка в России выше, чем на Западе, но распределяется – тут Вострецов прав – крайне неравномерно. Например, бизнесмен Андрей Павлов («Zenden») прямо утверждал, что «богатые люди в России НДФЛ вообще не платят, никто». Но хотя они-то как раз на виду, «нагибать» их господин Вострецов не торопится. Уж не потому ли, что они сами «нагнут» кого угодно?

Никто не возражает против здравой мысли, что перед законом все должны быть равны, в том числе и в плане налогообложения. Но если завтра «Единая Россия» примет решение о расстреле каждого десятого для оптимизации социальных выплат, вы бы захотели быть «равным» перед таким законом? Россия – кажется, единственная страна в мире с регрессивной системой налогообложения: зарабатывающие много платят меньшую долю от своих доходов (снижается ставка взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования) плюс активнее используют налоговые вычеты. Удивительно ли, что бедный люд старается уклониться от такого равенства перед законом? И может быть, сначала сделать справедливым законодательство, а потом уже добиваться его беспрекословного выполнения?

«Единая Россия» признала, что считает возможным и, пожалуй, даже неизбежным введение «дополнительных» налогов и платежей. Фото: Marina Zezelina / Shutterstock.com

Попробовать на Петербурге

Но может быть, Сергей Вострецов всё же прав? У нас есть отличное предложение, которое позволит проверить его инициативы на деле. Есть такой Западный одномандатный избирательный округ №212 города Санкт-Петербурга. Это округ Дачное, округ Ульянка, Красносельский район и Петродворцовый район. Именно местные жители отдали в 2016 году 42 306 голосов за господина Вострецова и 40,4% за «Единую Россию». Именно им мы должны быть благодарны за такую заботу обо всех жителях нашей страны со стороны выбранного ими депутата. Так, может быть, в экспериментальном порядке объявить охоту на домохозяек именно по этому округу? Можно, например, в андроповском стиле выпустить на улицы дружинников, которые будут отлавливать граждан, посещающих магазины и, упаси боже, кафе в рабочее время. Можно ввести драконовские штрафы для уклонистов от регистрации в качестве самозанятых. Можно вообще реализовать все идеи избранного этим округом депутата.

К сожалению, уже первый созыв Госдумы отобрал у русских людей возможность отзыва неадекватных депутатов.

«Кому это было очень надо, те и пошли в депутаты», – справедливо замечал Сергей Алексеевич. Практически не работавший на «настоящих» работах, всю жизнь за чем-то надзиравший и кем-то руководивший, профсоюзный босс Вострецов с ленинским огнём в глазах защищает права трудящихся: «Эти люди очень возмущены тем, что безработные вообще получают пособия на своих детей, материнские капиталы, пенсии и прочие социальные льготы и выплаты, то есть все деньги этим здоровым лбам идут из кармана работающего населения!».

Отработанный метод: перевести стрелки с настоящего виновника проблем, то есть себя и своей партии, на неких мнимых внутренних врагов. Только, похоже, в России это уже не работает: люди всё яснее понимают, кто тут настоящий враг.

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Что-то подсказывает, что по одномандатному округу в 2021 году депутат Вострецов не изберётся, а захочет ли партия власти тащить столь токсичного соратника через списки – большой вопрос.