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«Единая Россия» подписала соглашение о безопасных выборах с пятью партиями

27 июля 2021, 17:05  •  87 • Политика
Партия «Единая Россия» подписала соглашение «За безопасные выборы» еще с пятью политсилами. Церемония подписания состоялась 27 июля в Центризбиркоме РФ.
20 июля члены «Единой России» обратились ко всем политическим партиям и иным участникам предвыборной гонки с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе избирательной кампании.
Инициативу поддержали такие политические силы, как ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Зеленые».
Свою подпись под документом поставили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель исполнительного комитета «Гражданской платформы» Юрий Юрченко, лидер «Родины» Алексей Журавлев, председатель «Новых людей» Алексей Нечаев и лидер «Зеленых» Андрей Нагибин.
Соглашение предполагает уменьшение количества массовых мероприятий и перенос большей части из них в виртуальную среду.
Также, в соответствии с документом, все участники предвыборной кампании, в том числе кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Им рекомендовано пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.
Ранее, 21 июля ,соглашение также подписали секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева и представители 13 политических партий.
16 июля глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что все члены Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) либо перенесли COVID-19, либо привились. По словам Памфиловой, в аппарате комиссии в настоящее время вакцинировано 74% сотрудников. Она добавила, что сама уже ревакцинировалась от коронавируса.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в ГД должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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