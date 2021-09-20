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«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в Мордовии

20 сентября 2021, 17:15  •  31 • Политика
Партия «Единая Россия» набрала 66% голосов на выборах в Госдуму в Мордовии после обработки 100% голосов, сообщается на сайте центральной избирательной комиссии Мордовии.
Вслед за «Единой Россией» идет КПРФ, которая набрала 12,99% голосов, затем ЛДПР — 7,75%, «Справедливая Россия — За правду» — 4,3%, партия «Новые люди» — 2,99%. На последнем месте оказалась «Партия пенсионеров». Ей удалось набрать 1,39% голосов.
В текущем году выборы депутатов в Госдуму проходили в период с 17 по 19 сентября.
Ранее, 20 сентября, сообщалось, что «Единая Россия» лидирует в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму. После обработки 99% протоколов партия набрала 49,82% голосов.
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