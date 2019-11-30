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«Единая Россия» освободит россиян от банковских комиссий при оплате коммуналки

30 ноября 2019, 00:09  •  68 • В России

Сегодня в дополнение к разного рода налогам и сборам жители нашей страны регулярно вынужденно тратят свои кровные на оплату банковских услуг. Это происходит в виде взимания комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также различных пошлин и штрафов. Действующее законодательство так устроено, что даже при самостоятельной оплате через банкомат или онлайн потребитель отдает банку процент от суммы платежа.

В «Единой России» такой способ заработка банков посчитали несправедливым по отношению к жителям страны, которые вынуждены «спонсировать» и без того небедные финансово-кредитные организации. Поэтому, как рассказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий взимание банковских комиссий за обязательные платежи, в том числе за коммунальные услуги. Инициатива уже обсуждалась с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, и глава контрольно-надзорного органа предложение поддержала.

«Комиссии банков за оплату обязательных платежей составляют от 0,5 до 2%. Более того, в ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию – тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация», – отметил Сергей Неверов.

По его словам, законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов, несмотря на то, что с 2021 года практика двойных комиссий должна прекратиться по решению ФАС. «Это несправедливо, что люди не только оплачивают обязательные платежи, но и еще сам факт платежа. Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах. Но оплата ЖКХ – это не услуга, это обязательство», – пояснил Неверов.

Между тем законопроект об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ – не первый и не единственный из тех, которыми предлагается сделать более гармоничными взаимоотношения граждан и банковских организаций. Так, в Госдуме в настоящее время находятся (и уже прошли первое чтение) поправки об отмене так называемого «банковского роуминга». Предполагается, что со вступлением изменений в силу клиенты финансово-кредитных организаций будут избавлены от необходимости платить комиссии при переводе денег между региональными подразделениями одного банка.

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