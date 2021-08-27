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«Единая Россия» опубликовала программу на предстоящие выборы в Госдуму

27 августа 2021, 13:55  •  72 • Политика
Партия «Единая Россия» опубликовала 27 августа народную программу, с которой выходит на выборы в Госдуму VIII созыва.
Она состоит из двух разделов — «Благополучие людей» и «Сильная Россия», каждый из которых посвящен темам, охватывающим все сферы жизни россиян.
Так, в раздел «Благополучие людей» входят блоки «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека».
В блок «Сильная Россия» включены «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», а также «Внешняя и оборонная политика».
Одними из главных своих приоритетов партия назвала деятельность в интересах граждан России и решение их насущных проблем. Так, в «Единой России» предложили освободить семьи с детьми от налога с продажи жилья, если они за год купят новое; расширить возможности использования субсидий многодетным семьям на погашение ипотеки и на приобретение земли под строительство своего дома; расширить сферы применения маткапитала; вернуть «школьную медицину» в образовательные организации, обеспечить семьи с детьми от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях и многое другое.
В сфере здравоохранения партия обратила внимание на важность развития сельской медицины через стимулирование врачей и студентов-медиков для работы в отдаленных районах, разработку программ по модернизации станций скорой помощи и доступности санавиации для пациентов из труднодоступных регионов. Необходимо обеспечить 100-процентную доступность первичного звена здравоохранения и добиться перехода к электронному документообороту в этой сфере, подчеркнули в «Единой России».
Партия направит свои усилия также на обеспечение поэтапного повышения зарплаты учителям, врачам, военнослужащим и другим категориям, ежегодного повышения МРОТа, расширение возможностей для профессиональной мобильности безработных, ищущих работу, в том числе за счет развития удаленной занятости, следует из предвыборной программы.
Кроме того, предлагается увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн кв. м в год, реализовать программы обновления общественного транспорта, выделив на эти цели 50 млрд рублей, завершить полную газификацию регионов к 2030 году.
В области экологии партия предлагает ликвидировать 191 свалку и 88 выявленных наиболее опасных для окружающей среды объектов, сократить вредные выбросы в 12 городах России, ввести в эксплуатацию семь новых высокотехнологичных комплексов по обезвреживанию и утилизации высокоопасных отходов.
«Сильная Россия — это благополучие и широкие возможности для граждан, современная наука и образование. Эффективное государство — удобное для людей. Правоохранительная и судебная система — защищающие закон, интересы и права граждан. Это эффективная внешняя политика и современные Вооруженные силы, надежно гарантирующие мир и безопасность для нашего народа. И, конечно, это успешное развитие всех регионов страны. Передовая инфраструктура, промышленность и сельское хозяйство», — отметили в «Единой России».
Предвыборная программа была принята на прошедшем 24 августа съезде «Единой России». В ходе этого заседания, а также на съезде партии 22 августа, президент России Владимир Путин отметил, что жители всех регионов страны стали соавторами программы ЕР, поэтому ее можно назвать народной.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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