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«Единая Россия» обсудила с экспертами вопросы доступности и качества медицины

28 июля 2021, 21:30  •  39 • Политика
Сотрудники здравоохранения и члены партии «Единая Россия» обсудили в среду, 28 июля, в ходе пресс-конференции вопросы доступности и качества медицины.
Так, глава больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил необходимость настроить систему обязательного медицинского страхования (ОМС), при этом сделав главный акцент на пациентах.
«Понятие пациентоцентричности должно быть в основе этой системы, когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, не вокруг каких-то процессов, направлений, обсуждения, консилиумов, а именно вокруг пациента, создавая ему эффективное и комфортное обеспечение медицинской помощью», — заявил Проценко.
Кроме того, в ЕР рассказали о достижениях в сфере здравоохранения, таких как реформирование системы обязательного страхования, успешный запуск телемедицины, упрощение процесса регистрации лекарств, а также основание фонда для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе со спинально-мышечной атрофией. Отмечалось, что в фонд в этом году поступит 60 млрд рублей.
Ранее, 25 июля, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что народная программа партии «Единая Россия» является удобным форматом. По его словам, она позволит избирателям использовать простую и удобную форму донесения своих предложений и требований к партии.
В тот же день в политсиле рассказали, что на сайт народной программы за неделю поступило более 100 тыс. предложений от жителей регионов. Было заполнено 2,3 млн анкет с конкретными предложениями по 11 направлениям.
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