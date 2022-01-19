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Единая Россия без кавычек. Власть решила обуздать татарскую этнократию

19 января 2022, 08:40  •  137 • Политика
СУ СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело против известного и влиятельного в регионе предпринимателя Равиля Зиганшина. О значимости этого персонажа говорит хотя бы то, что перед чемпионатом мира 2018 года по футболу ему доверили строительство сразу двух стадионов – саранского и самарского. Сейчас этой тематикой заинтересовалось следствие. Что это, обыденная борьба с коррупцией или громкий сигнал из центра для татарской этнократии?
Когда изучаешь в новостях подробности уголовных дел по коррупционным статьям, складывается ощущение, что перед тобой текстовая версия юмористической миниатюры про карикатурного "мэра Усть-Ольгинска". И дело не в том, что много воруют – это само собой. Воруют глупо и беспардонно, не опасаясь абсолютно никаких последствий. Цинизм и наглость зашкаливают, презрение к закону достигло за последние несколько лет апогея.

"Золотые" стадионы и странные займы

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное производство против генерального директора и учредителя ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" (находится в процессе банкротства) Равиля Зиганшина.
По версии следствия, в 2013–2016 гг. подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с 7 контрагентами. В результате общество с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 2,66 млрд рублей,
– сообщается на официальном портале СУ СК России по РТ.
До этого господину Зиганшину уже было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму, превышающую 1,3 миллиарда рублей. Решением суда в отношении Равиля Хабибулловича была избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 миллионов рублей.
Схема, как предполагают следователи, выглядела следующим образом. Татарстанский предприниматель принимал участие в подготовке к проведению чемпионата мира 2018 года по футболу в Саранске и Самаре. Его фирма получала авансы на возведение стадионов, а после этого переводила средства на счета субподрядчиков. Те, в свою очередь, никаких работ по факту не проводили. Получив авансы, компании-подрядчики высылали деньги обратно в "Производственно-строительное объединение "Казань", но уже под видом кредитов.
Уголовное дело против влиятельного Равиля Зиганшина похоже на начало чистки. Фото: Скриншот кадра интервью Равиля Зиганшина / youtube.com
Мундиаль 2018 года без преувеличения являлся важным событием русской истории и сопоставим по значимости с летней Олимпиадой 1980 года в Москве и зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи. Поэтому логично, что "простым смертным" строительство стадионов не отдавали. Нужны были серьёзные завязки в верхах.
ПСО "Казань" Зиганшина вело строительство двух спортивных объектов – "Солидарность Самара Арена" и "Мордовия Арена". Стоимость первой по итогам составила 19 миллиардов рублей, второй – 16,5 миллиарда. При этом стоит отметить, что, как это водится у многих наших бизнесменов, сроки сдачи стадионов постоянно переносились. Сдали их в апреле 2018 года, едва успев к чемпионату (то есть из-за своей нерасторопности могли сорвать график матчей мирового первенства и серьёзно подставить Россию).

Продолжение криминальной цепочки

Полагаю, стоит обратить внимание на то, что Татарстан начал довольно часто мелькать в громких скандалах и криминальных сводках за последние годы. И далеко не в рубриках "домашнее насилие" или "бытовуха". Судите сами. В прошлом году правоохранительные органы задержали ректора Казанского университета Ильшата Гафурова по обвинению в рамках уголовного дела о заказном убийстве, совершённом по заказу организованной преступной группировки из Набережных Челнов.
Намёк для татарской этнократии вполне чёткий: дескать, у каждого есть свои скелеты в шкафу. Сейчас центр принялся за крупного предпринимателя Зиганшина – контролируемая им компания на одних только госзакупках заработала почти 90 миллиардов рублей. До этого прогремели две истории: смена акционеров Группы компаний "ТАИФ", ранее контролировавшейся двумя сыновьями Минтимера Шаймиева, и отзыв лицензии "Татфондбанка". Против экс-директора денежно-кредитной организации Роберта Мусина возбудили аж 13 уголовных дел.

Что с того?

Всё вышеперечисленное вполне укладывается в политику Москвы по централизации России и пресечению всевластия местных элит. Татарскую этнократию последовательно лишали привилегий, щедро розданных Борисом Ельциным и либералами в 1990-х. Не продлён Договор о разграничении полномочий, введено добровольное изучение татарского языка в школах, с 1 июня 2022 года будет переименована должность "президента Татарстана", к 2023 году – упразднён Конституционный суд Республики Татарстан.
Естественно, этим действиям пытается противостоять местная элита, в том числе инспирируя кампанию в средствах массовой информации по "защите российского федерализма". Поэтому будем внимательно следить за теми, кто начнёт откровенно "топить" за Равиля Зиганшина. И сделаем на основании этого свои собственные политические выводы.

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