«Единая Россия» — курс на перемены

Через три дня откроется партийная конференция «Единой России». Будем обсуждать проблемы и острые темы. Их, как в любой политической организации, немало. И текущих — организационных. И стратегических — о месте партии в политической системе. Ее роли в развитии нашей страны. И о том, нужны ли вообще политические партии в ХХI веке.

Этот вопрос рано или поздно задают себе избиратели, политики и даже сами партийцы. Теперь современные технологии позволяют найти единомышленников и организовать политическое движение, не отрываясь от монитора, всего за несколько дней. И часто кажется, что время традиционных общественных институтов уходит.

Предлагаю не спешить. Да, благодаря цифровизации всё больше людей получают возможность высказать свою точку зрения. Да, активистам проще найти и «разогреть» сочувствующих. Даже при том, что государственная машина стала оперативнее реагировать на запросы общества.

Но виртуальный мир часто предлагает слишком простые, даже примитивные рецепты. Игнорирует мнение тех, кто оказался вне зоны доступа или просто не согласен с заявленным хештегом. А главное — в интернете нет ответов на вопросы, которые определяют нашу реальную жизнь. Кто несет ответственность за принятие решений? Как согласовать спорные, а порой абсолютно противоположные позиции?

Ответы на эти и многие другие вопросы дают демократические институты. Голосование на выборах. Парламент. И, безусловно, политические партии. Они по-прежнему необходимы. Но это не значит, что им не нужно меняться. «Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на XVIII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Для нас это особенно важно, учитывая уровень задач, которые мы сейчас ставим перед собой. Имею в виду национальные цели развития. Без мощной партии, которая представлена в каждой области, республике и крае, не обойтись. Более того, наша партия, как самая крупная политическая организация страны, способная объединить активных людей, должна быть главным проводником этих изменений.

Автор цитаты Быть правящей партией трудно. Потому что это — большая ответственность за каждое принятое решение. За людей, которые поддерживают наших кандидатов на выборах. Мы в «Единой России» это хорошо понимаем.

За 18 лет с момента создания партии она прошла серьезный путь. Наши депутаты представлены на всех уровнях — от поселкового совета до Федерального собрания. Первичные отделения работают в каждом регионе и муниципалитете. Мы сделали максимально открытым отбор кандидатов при предварительном голосовании. И видим эффект. Среди участников голосования по отбору наших будущих кандидатов в мае этого года было рекордное число молодых (до 35 лет) людей — 38%.

У наших представителей в исполнительной власти тоже есть результаты. Новые объекты — школы, дороги, дома, поликлиники, которые были построены за эти годы по инициативе «Единой России». Система социальной поддержки для тех, кто нуждается в особой заботе со стороны общества и государства. Новые производства и дополнительные рабочие места.

В целом сделано немало. Но при этом мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям всё чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно.

Это хорошо видно по результатам региональных выборов, которые состоялись в сентябре 2018 года. Там, где кандидаты и региональные отделения внимательно отнеслись к обращениям людей, где оперативно реагировали на их запросы, там была убедительная победа «Единой России». А где этого не хватило — люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против! В том числе и потому, что не верили в возможность что-то изменить. Это, кстати, следует учесть тем коллегам, в чьих регионах выборы пройдут через два месяца — 8 сентября 2019 года.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Считаю, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках. Так, чтобы они убедились: их мнение «Единая Россия» слышит, а интересы действительно защищает.

Автор цитаты Именно поэтому мы вплотную работаем над обновлением «Единой России». Прежде всего по направлениям, которым раньше уделяли мало внимания. Это поддержка гражданских инициатив, цифровизация партии, подбор кадров. Причем перемены начали с регионов.

Вопрос в том, достаточно ли активно мы действуем. Готова ли партия к новому уровню задач? И на чем конкретно нам нужно сосредоточиться в ближайшее время?

Коротко остановлюсь на некоторых наиболее важных для партии темах.

Первое. Абсолютный приоритет для нас — это национальные проекты. И в целом работа по реализации национальных целей, которые были поставлены президентом в майском указе. Не только потому, что это наш президент, выдвижение которого мы поддерживали и за которого голосовали. Но и потому, что нацпроекты — это именно то, что позволит улучшить жизнь людей. И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье. Именно так, как этого ждут люди.

«Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию. По всей стране, в каждом регионе партия должна не только добиться поддержки наших планов, но и выстроить систему мониторинга их выполнения.

Что именно предстоит сделать?

Во-первых, надо максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе. Использовать для этого все возможные способы коммуникаций — личные встречи, социальные сети, традиционные СМИ, партийные сайты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Во-вторых, наладить систему обратной связи. Каждый человек должен иметь возможность направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу. Главное — получить внятный ответ. Хочу еще раз обратиться к своим коллегам по партии: быстрое реагирование на такие обращения — это ваша безусловная обязанность. Мы должны ежедневно показывать, что отвечаем за свои обещания. А если что-то выпадает из поля нашего зрения или возникают проблемы — ситуацию нужно исправлять немедленно. И тем более если о проблеме нам сообщают люди. Здесь не должно быть ни ухода от ответственности, ни попыток «приватизировать» общественный контроль.

В-третьих, нужно научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое. А вместе с «Единой Россией» — еще больше. Особенно в ситуациях, когда необходимо принимать быстрые адресные меры.

В некоторых регионах такая работа уже ведется. В других те, кто должен заниматься наболевшими вопросами, разрешать конфликты, не хотят этого делать. Такая позиция абсолютно неприемлема.

Вторая важная тема — как сделать диалог между партийными структурами и людьми более простым и открытым.

Партийная деятельность должна стать своего рода «набором сервисов». Поясню эту мысль.

Вспоминая университетский курс латыни, могу сказать, что слово «сервис» в переводе означает «служение» (от servio — служить). Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям.

Предлагать понятные и полезные инструменты, которыми может воспользоваться любой человек. Они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей. Предстоит разработать новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект.

Принцип «здесь и сейчас» должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах. «Единая Россия» обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее. И учиться использовать для этого все современные технологии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Третье направление нашей работы — защита прав граждан. Этим мы сейчас в основном занимаемся через сеть общественных приемных партии. Они есть в каждом регионе, и через них партия ежегодно получает миллионы обращений. Только за пять месяцев 2019 года (до 1 июня) в приемные лично или письменно обратились почти полтора миллиона человек — 1 489 152 человека. Я специально называю точную цифру, чтобы еще раз подчеркнуть — нам важен каждый, кто пришел или написал нам. Я лично веду прием — и в Москве, и когда езжу по стране. Коллеги в приемных проводят огромную работу, за что им, конечно, большое спасибо.

Но скажу прямо: мы используем этот ресурс недостаточно. Даже беглый взгляд на статистику обращений показывает, что кроме вопросов по ЖКХ, которые лидируют во всех приемных, в каждом регионе — своя специфика. У кого-то — вопросы образования, у соседей — сельское хозяйство или проблемы со здравоохранением.

Как это учитывается в работе местного актива? Что делает партия для того, чтобы таких вопросов стало меньше? Об этом обязаны думать в каждом региональном отделении.

Больше половины тех, кто приходит к нам, — это пенсионеры. Доля молодежи остается невысокой — 8%, а в некоторых регионах и до 1% не доходит. Несмотря на то что общественные приемные работают с молодежными и волонтерскими организациями. Понятно почему — для молодых людей привычнее решать проблему онлайн. Да, в некоторых регионах проводят удаленный прием по скайпу с людьми, которые живут в сельской местности. Но эта практика не особенно распространена, а значит, мы теряем возможность расширить диалог с молодыми.

Наши общественные приемные должны работать по-другому. И по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа. А главное — необходимо учитывать проблемы и особенности региона. У нас есть очень неплохой опыт такой работы в рамках многофункциональных центров. Надо подумать, как мы можем его использовать.

Кроме того, есть предложение — создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы.

И четвертая тема, о которой не могу не сказать, — это инструменты контроля за деятельностью партии.

У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам.

Конечно, у нас есть внутрипартийный контроль. В том числе на стадии выдвижения кандидатов. Иногда уже при подготовке предварительного голосования становится понятно, что этот человек не потянет ту огромную работу, которую должен вести депутат. Не будет достаточно внимателен к людям. Так было на Сахалине и в Новгородской области. Там претендентов не допустили к предварительному голосованию потому, что они своими действиями дискредитировали партию. Например, были факты нарушения требований агитации. И региональные отделения четко отреагировали на это.

Но нельзя забывать и о «внешних контролерах». Имею в виду средства массовой информации. Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа. Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения. Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. Хорошая идея!

Еще одно предложение. Оно касается персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных для нас сегодня задач. Включая социальные проекты партии, работу с молодежью и НКО и некоторые другие. Как обновить работу руководящих органов — обсудим на совместном заседании высшего и генерального советов партии в ходе конференции.

Это лишь несколько идей о том, как должна измениться партия. Моя статья — только начало разговора. Надо обязательно его продолжить. И не только в первичных организациях, на партийной конференции, но и с теми, кто разделяет наши взгляды и готов работать вместе. Нам важно их мнение и нужна их поддержка.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Впереди выборы. 8 сентября завершится более 5 тыс. избирательных кампаний. Это свыше 46 тыс. мандатов. Кампания простой не будет. Пока идет этап выдвижения кандидатов. Уверен, они приложат все усилия, чтобы достойно представлять партию на встречах с людьми, на дебатах и в ходе всей кампании. Самое важное — убедить избирателей в том, что «Единая Россия» понимает ситуацию в каждом конкретном регионе, городе или поселке. Знает, как изменить ее к лучшему. И реальными делами доказать это.

У нас есть достижения, которыми мы гордимся. Как говорил в таких случаях создатель современного Сингапура Ли Куан Ю, «в период выборов мы не раздавали подарков избирателям, мы добивались, чтобы люди вновь и вновь голосовали за нас тем, что создавали рабочие места, строили школы, больницы, общественные центры и, что было важнее всего, дома».

Вот для этого и нужна политическая партия. Мобильная, активная и открытая для людей. Это — «Единая Россия».

Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев