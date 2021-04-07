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Главная / В России

Единая информационная сеть: как появление новой системы управления войсками изменит российскую армию

07 апреля 2021, 07:40  •  75 • В России
Появление в арсенале российской армии автоматизированной системы управления войсками тактического звена «Созвездие-2015» улучшит взаимодействие подразделений, повысит эффективность разведки и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ. Сейчас по этому комплексу ведутся опытно-конструкторские работы. По словам экспертов, поставки «Созвездия-2015» значительно повысят боевой потенциал частей российской армии.
 
Учения ВС РФ по ликвидации группировки противника Facebook © mod.mil.rus
 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ ход опытно-конструкторской работы (ОКР) «Созвездие-2015», которая предполагает создание автоматизированной системы управления войсками тактического звена (АСУВ ТЗ). Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства России. 

«Министр обороны сообщил, что применение этой системы улучшит управление войсками, оружием, разведкой, радиоэлектронной борьбой и связью, техническим и тыловым обеспечением общевойсковых соединений и воинских частей, позволит формировать единые базы данных для управления подчинёнными войскам», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как отметил глава военного ведомства России, появление «Созвездия-2015» упростит процесс получения и обработки разведданных, повысит оперативность доведения информации об обстановке и приказов до подчинённых подразделений.

Разработчиком новейшей АСУВ ТЗ является расположенный в Воронеже концерн «Созвездие» (входит в Объединённую приборостроительную корпорацию, которая является частью «Ростеха»). Предприятие специализируется на изготовлении высокотехнологичных интеллектуальных комплексов управления и связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и телекоммуникационного оборудования.

«Мозговой блок»

АСУВ ТЗ необходима для того, чтобы охватить на театре военных действий (ТВД) единым информационным полем различные типы вооружений: авиацию, бронетехнику, артиллерию и наземные транспортные средства.

В состав автоматизированной системы управления войсками входят портативные радиостанции, программно-технические комплексы, средства навигации, командно-штабные машины спутниковые и беспилотные средства наблюдения.

«Система (управления. — RT) позволяет интегрировать личный состав, технику, средства разведки, целеуказания и поражения в единую информационную сеть. Это в разы повышает оперативность управления и эффективность применения сил», — отметил ранее замгендиректора Объединённой приборостроительной корпорации Сергей Скоков.

  • Танк Т-14 на форуме «Армия»
  • © Антон Тушин / rostec.ru

Например, элементами АСУВ ТЗ оснащён серийный танк третьего поколения Т-14 «Армата». Конструкторы установили на боевую машину современную электронику, которая позволяет использовать новинку отечественной оборонки не только для поражения целей, но и как средство разведки, целеуказания и корректировки огня.

Носителем подобных интеллектуальных комплексов является основной боевой танк Т-90М «Прорыв», вооружённый 125-мм пушкой 2А82-1М и высокоавтоматизированной системой управления огнём «Калина». Серийные поставки данной машины в Сухопутные войска стартовали в феврале текущего года.

Также в рамках АСУВ ТЗ могут действовать новейшие отечественные самоходные артиллерийские установки (САУ) и машины тактических воинских формирований противовоздушной обороны.

В январе нынешнего года в российской армии впервые были проведены сетецентрические учения с применением глубокомодернизированных САУ «Мста-СМ2». Мероприятия прошли в Западном военном округе. В них участвовали около 500 военнослужащих Ельнинской мотострелковой дивизии.

Как говорится в материалах концерна «Созвездие», АСУВ ТЗ обеспечивает управление на уровнях дивизий, бригад, полков, батальонов, рот, взводов, отделения и отдельного  военнослужащего. Изделие может применяться в боевых действиях, учениях, антитеррористических и миротворческих операциях и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Использование АСУВ ТЗ в три раза сокращает цикл управления войсками и вооружением, в пять раз повышает актуальности информации о противнике. Кроме того, современная система управления тактического звена позволяет в течение нескольких минут собирать и наносить на электронную карту данные о неприятеле.

Правда, эксплуатация АСУВ ТЗ ограничена рядом природно-климатических факторов: температура окружающей среды (от -40°С до +50°С), относительная влажность воздуха (до 98% при температуре +25°С) и высота над уровнем моря (в пределах 3000 м).

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин пояснил, что АСУВ ТЗ является фактически «мозговым блоком» подразделения на театре военных действий. 

«Уже сейчас в каждой боевой машине стоит монитор, на который выдаётся тактическая карта, передаются координаты целей. Военнослужащие визуально не наблюдают цель, но по имеющимся координатам может быть нанесён огневой удар. Сегодня целеуказание поступает с БПЛА, вертолётов, самолётов и со спутников. Соответственно, всё это должно быть объединено в единую информационную систему», — отметил Литовкин. 

«Не будет уступать зарубежным аналогам»

В декабре 2018 года стало известно, что Министерство обороны РФ заключило с «Созвездием» долгосрочный контракт на поставку комплектов единой системы управления войсками в тактическом звене.

«Мы подписали очень большой и важный контракт… Эта работа будет находиться на особом контроле. Коллег прошу выполнять все взятые на себя обязательства. Спрос будет серьёзный, поэтому, надеюсь, что все сроки будут выдержаны, контракт будет выполнен в срок», — рассказал журналистам замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

  • Военнослужащие РФ ведут обмен данными по радиостанции
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  • © mod.mil.rus

Тактико-технические характеристики новейшей АСУВ ТЗ, которая создаётся в рамках ОКР «Созвездие-2015», не разглашаются. Однако в начале декабре 2020 года на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективная система управления превзойдёт по ряду показателей иностранные образцы.

«По своим возможностям она ни в чём не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдёт их. Применение данной системы позволит улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность», — сообщил Шойгу.

Министр предложил обсудить изготовление опытного образца и начало предварительных и государственных испытаний.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин, создание АСУВ ТЗ является одним из важнейших направлений совершенствования военной техники, которому уделяется большое внимание в ведущих военных державах. По его мнению, в прошлом Россия отставала в развитии автоматизированных систем, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

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«Такие изделия позволяют организовать комплексное управление и увязку сил и средств, относящихся к различным войскам, обеспечить их интеграцию, ускорить принятие решений и поднять на новый уровень взаимодействие подразделений. Поэтому без них современное управление войсками, трудно даже представить», — пояснил Кашин.

По прогнозу эксперта, АСУВ ТЗ, которую разрабатывают воронежские инженеры, позволит кардинально трансформировать весь процесс боевого управления и повысить возможности войск, причём при относительно скромных вложениях. 

«Российская армия получит возможность меньшими силами добиваться более масштабных результатов. С советских времён концерн «Созвездие» занимается созданием систем дальней связи и автоматизированными системами управления ПВО и РЭБ. Предприятие имеет хороший опыт и мощные компетенции в области АСУ», — говорит Кашин.

Дмитрий Литовкин считает, что воронежские специалисты разрабатывают эффективное интеллектуальное изделие со сложным программным обеспечением. Как предполагает эксперт, Минобороны РФ требует от специалистов «Созвездия» высокой скорости передачи данных и взаимодействия со средствами РЭБ.

«Прогресс не стоит на месте и перед армией появились новые задачи. На сегодняшний день над полем боя необходимо создавать своеобразный электронный купол и систему радиоэлектронного подавления, который препятствует перехвату информации противником. При этом внутри этого купола наши военнослужащие должны свободно обмениваться данными», — подчеркнул Литовкин.

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