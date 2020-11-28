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«Единая Европа» подходит к Рубикону. Или к пропасти?

28 ноября 2020, 17:40  •  102 • В мире
Переломный момент в судьбе Старого Света
В Европе очередной институциональный кризис. Ребром поставлен вопрос о будущем ЕС. Польша и Венгрия заблокировали долгосрочный бюджет и антикризисный фонд блока, поскольку выделение средств Брюссель увязал с соблюдением так называемого принципа верховенства права. А речь почти о двух триллионах евро, которых ждут в Евросоюзе многие.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: «ЕС, где существует европейская олигархия, которая наказывает слабых, это не то сообщество, в которое мы вступали».
По словам польского премьера, всё упёрлось в то, кто будет решать судьбу Польши – она сама или несколько чиновников в Брюсселе. «Это вопрос суверенитета», – констатировал Моравецкий, подчеркнув, что в истории Евросоюза наступил переломный момент, который может закончиться распадом.
Брюссель уже давно недоволен поведением таких стран, как Польша и Венгрия, которые, по убеждению руководящей верхушки Евросоюза, «хорошо устроились» – хотят получать от ЕС деньги с минимальным количеством обязательств перед ЕС. Особенно это касается нежелания Польши и Венгрии принимать мигрантов и предоставлять исключительные права так называемым сексуальным меньшинствам, то есть извращенцам.
Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли считает, что следование принципу верховенства права подразумевает «максимально толерантное» отношение к правам ЛГБТ, а если государство-член ЕС ведёт себя иначе, его надо наказать деньгами. За этим стоит более общая проблема – стремление европейских наднациональных верхов максимально контролировать страны-члены Евросоюза.
Однако Евросоюз всё ещё продолжает играть в демократию: бунтовщиков из Венгрии и Польши надо жёстко поставить на место, но сделать это «по закону». И способ нашли. Старожилы ЕС решили ударить новобранцев по самому больному – денежной помощи. А чтобы всё не выглядело шантажом, нужен красивый крючок, за который можно подвесить «евро-еретиков». Принцип верховенства права тут очень подходит – понятие это столь широкое, что на его основании можно «пришить любое» дело.
Оппоненты Варшавы и Будапешта из Брюсселя как бы говорят: «Смотрите, граждане Польши и Венгрии, ваши неразумные правители не дают нам выделить вам огромные средства как в рамках новой финансовой перспективы, так и немедленно из антикризисного фонда. А всё из-за того, что они отрицают верховенство права». То же касается других членов ЕС (особенно не самых богатых): «Смотрите, Румыния и Болгария, Литва и Латвия, – намекают в Брюсселе, – это из-за Польши и Венгрии вы до сих пор не получили деньги на спасение своих экономик».
Страны «молодой Европы», они же бывшие страны социалистического содружества, казалось бы, должны поддержать Варшаву и Будапешт, ведь на кону их суверенитет. Однако они молчат, давая понять Польше и Венгрии, что пора заканчивать с оппозицией, так как предусмотренные европейские средства уже поделены. Западная цивилизация такова – деньги решают всё.
На видеоконференции лидеров ЕС 19 ноября спор уладить не удалось. Стороны стоят на своём. В судьбе Европейского союза наступил переломный момент.
Эммануэль Макрон продолжает выдвигать интеграционные инициативы. После жутких терактов во Франции и Австрии французский президент, заручившись поддержкой австрийского канцлера Себастьяна Курца, предложил реформировать Шенгенскую зону и создать «что-то вроде внутреннего совета безопасности». Практически одновременно Словакия высказалась за создание в ЕС «Союза безопасности».
Наконец, правящие группировки в Польше и Венгрии не вечны, сегодня-завтра они могут подвинуться, тем более что их оппонентам из Брюсселя есть на чём сыграть (одна тема запрещённых абортов в Польше чего стоит). Так, лидер польской оппозиционный партии «Гражданская платформа», депутат сейма Борис Будка заявил: «Сегодня день, когда вы должны чётко спросить премьер-министра Матеуша Моравецкого: поддержит ли он полезный для Польши бюджетный проект ЕС, благодаря которому у нас появится отличный шанс для восстановления польской и европейской экономики в эти трудные кризисные времена? Если власти всё-таки решат наложить вето на бюджетные решения Брюсселя, это может привести к выходу Польши из Европейского союза».
Борьба идей по вопросу о будущем ЕС, которое стало проблематичным, продолжается. Она выходит на финишную прямую и во внешней политике Евросоюза. На международной арене ЕС пытается сейчас самоутвердиться в первую очередь за счёт Белоруссии, на неё давить сравнительно легко. А вот с Турцией слов пока больше, чем дела, здесь последствия могут быть совершенно иными (особенно с учётом турецкой диаспоры в Европе). Однако важнейший фактор – отношения с Соединёнными Штатами.
Пока в ЕС эйфория – все от Германии до Литвы с нетерпением ждут прихода Джо Байдена в надежде, что он за их преданность Америке вернёт трансатлантические отношения на прежний уровень, отказавшись от попыток расколоть Европу и пренебречь её фундаментальными экономическими интересами (в частности, «Северным потоком - 2»). Однако и здесь может наступить жестокое разочарование.
Байден не обещал, что смирится с завершением проекта немецко-российского газопровода (даже наоборот). Кроме того, сформировавшаяся вокруг него команда «ястребов» с женским лицом может обострить ситуацию на Украине, чтобы через новый конфликт вывести её из Минских соглашений и создать для России очередную «горячую точку». Всё это, несомненно, поставит ЕС в неудобное положение и заставит вернуться к мысли о большей самостоятельности.
Однако даже если Байден как-то стабилизирует американо-европейский диалог, это будет лишь временная передышка и только на внешней арене – внутренние противоречия в ЕС не исчезнут. Ну а если Трампу удастся задержаться в Белом доме ещё на четыре года, борьба в Евросоюзе станет ещё острее: вопрос о том, как жить дальше, откладывать уже нельзя.
«Единая Европа» в разобранном состоянии со склоками, экономическими проблемами и внешнеполитической несостоятельностью подходит к Рубикону. Или к пропасти?
Заглавное фото: REUTERS/Yves Herman
Владимир КУДРЯВЦЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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