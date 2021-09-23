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Едет торговаться: истинную причину поспешного визита Эрдогана к Путину назвал эксперт

23 сентября 2021, 17:40  •  287 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/www.globallookpress.com
Расклад сил в Сирии не устраивает Анкару
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган летит на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы торговаться по Сирии. В этом убежден сотрудник Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
Ранее Эрдоган сделал несколько резких заявлений по Крыму, в частности, не признав состоявшиеся там выборы депутатов Госдумы. В Москве эти слова взяли на заметку и даже допустили ухудшение отношений между Турцией и РФ. После этого сообщения о незапланированной ранее встрече лидеров двух стран многие сочли признаком попытки турецкого лидера загладить вину. Однако, по мнению Чупрыгина, дело вовсе не в Крыме.
 "Основная цель визита Эрдогана – ситуация на севере Сирии",
– убежден политолог. В комментарии телеграм-каналу "Радиоточка НСН" он пояснил, что туркам очень не хочется покидать Сирию. Однако Дамаск уже готов при поддержке российских ВКС полностью взять территорию под свой контроль. Поводом для операции могут стать последние события в провинции Идлиб, после которых сирийская сторона уже попросила Анкару вывести войска за пределы международно признанных границ САР.
"Туркам пора думать, как им достойно оттуда уйти и как выклянчить, выторговать себе определенные преференции для создания буферной зоны между Турцией и отрядами Сирии",
– отмечает Чупрыгин. По его убеждению, именно эту тему и будут обсуждать Эрдоган и Путин 29 сентября в Сочи. При этом турецкая сторона отчетливо сигналит окружающим о своих намерениях, напротив, закрепиться в Сирии.
Ранее Москву с неожиданным визитом посетил президент Сирии Башар Асад.

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