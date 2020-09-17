Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокац...
Главная / Политика

Едет на "коронацию"? Тихановская приняла приглашение посетить Европарламент

17 сентября 2020, 09:15  •  186 • Политика
Руководство Европарламента пригласило Светлану Тихановскую посетить законодательный орган Евросоюза. Лидер белорусской оппозиции приглашение приняла. Едет на "коронацию"?
О будущей поездке Тихановской в среду сообщил председатель Европарламента Давид Сассоли. По его словам, оппозиционерка подтвердила ему своё решение во время устного общения.
Сегодня я разговаривал со Светланой Тихановской по поводу сильно беспокоящей нас ситуации в Белоруссии. Она приняла наше приглашение в Европарламент, - пишет Сассоли в Twitter.
Он также добавил, что Европарламент остаётся с народом Белоруссии в их "борьбе за демократию и право свободно выбирать будущее своей страны".
Скриншот: Twitter/@EP_President
Отметим, что Светлана Тихановская в августе уже выступала перед евродепутатами, однако делала это по видеосвязи. Тогда она заявила, что протесты в Белоруссии - это "демократическая революция", которая, впрочем, не склоняется ни на одну из сторон - ни на сторону России, ни на сторону Европы. Депутаты Европарламента в свою очередь заявили, что не признают официальные результаты выборов в Белоруссии, согласно которым победил Александр Лукашенко.
В то же время глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Тихановская и некоторые другие представители белорусской оппозиции находятся "под плотной опекой США", а сам "беломайдан" стал результатом деструктивных действий коллективного Запада, который начал готовить протесты задолго до выборов. Аналогичное мнение озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, за белорусским майданом стоят США, Чехия, Польша, Литва и Украина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
17 сентября 2020, 05:35
Трамп и Байден начали личную войну на Украине: эксперты указали на рычаги воздействия
17 сентября 2020, 01:00
Сколько будут стоить сигареты в 2021 году: Силуанов назвал новую цену
17 сентября 2020, 05:35
Запад снова решил "изолировать" Россию: Европарламент уже подготовил резолюцию
17 сентября 2020, 07:25
Розыгрыш карты Навального: Германия отбивается изо всех сил от США
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
17 сентября 2020, 05:35
Трамп и Байден начали личную войну на Украине: эксперты указали на рычаги воздействия
17 сентября 2020, 01:00
Сколько будут стоить сигареты в 2021 году: Силуанов назвал новую цену
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2020, 21:30
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
12 сентября 2020, 22:55
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ
13 сентября 2020, 20:00
Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
14 сентября 2020, 17:05
Разговор Путина и Лукашенко рассекретили: о чем договорились президенты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.