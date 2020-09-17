Едет на "коронацию"? Тихановская приняла приглашение посетить Европарламент

О будущей поездке Тихановской в среду сообщил председатель Европарламента Давид Сассоли. По его словам, оппозиционерка подтвердила ему своё решение во время устного общения.

Сегодня я разговаривал со Светланой Тихановской по поводу сильно беспокоящей нас ситуации в Белоруссии. Она приняла наше приглашение в Европарламент, - пишет Сассоли в Twitter.

Он также добавил, что Европарламент остаётся с народом Белоруссии в их "борьбе за демократию и право свободно выбирать будущее своей страны".

Скриншот: Twitter/@EP_President

Отметим, что Светлана Тихановская в августе уже выступала перед евродепутатами, однако делала это по видеосвязи. Тогда она заявила, что протесты в Белоруссии - это "демократическая революция", которая, впрочем, не склоняется ни на одну из сторон - ни на сторону России, ни на сторону Европы. Депутаты Европарламента в свою очередь заявили, что не признают официальные результаты выборов в Белоруссии, согласно которым победил Александр Лукашенко.

В то же время глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Тихановская и некоторые другие представители белорусской оппозиции находятся "под плотной опекой США", а сам "беломайдан" стал результатом деструктивных действий коллективного Запада, который начал готовить протесты задолго до выборов. Аналогичное мнение озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, за белорусским майданом стоят США, Чехия, Польша, Литва и Украина.