Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я yвидел живoгo Koбзoна"
Эксперт оценил ситуацию с ценами на газ на Украине
«Работы будут идти до полного разбора завалов»: на месте обрушения дома в Магнит...
«Киев боится правды»: как украинский провайдер исключил из сети два канала за «п...
Главная / В России

Едем дальше: что нового ждёт российских автомобилистов в 2019 году

03 января 2019, 14:24  •  139 • В России
В 2019 году вступает в силу ГОСТ на новые автомобильные и мотоциклетные номера. Кроме того, с августа водителям необходимо будет заказывать номерные знаки у частных компаний после того, как в ГИБДД их машине присвоят определённую комбинацию букв и цифр. Благодаря этому нововведению отменят госпошлину. Также МВД предлагает ужесточить наказание для лишённых прав водителей, которые продолжают садиться за руль. Среди других инициатив — реформирование экзамена в ГИБДД, а также более строгое наказание за превышение скорости.
 
РИА Новости © Наталья Селиверстова
 

Новые номера

В 2019 году в России вступит в силу ГОСТ Р 5057-2018 на новые автомобильные и мотоциклетные номера. Первоначально планировалось, что он начнёт действовать с 1 января, но в конце года Росстандарт по просьбе ГИБДД отодвинул этот срок на 4 августа. В Госавтоинспекции пояснили, что из-за сложности процедуры госзакупок 1 января в некоторых подразделениях ГИБДД могло не оказаться номеров нового образца. 

В итоге новый ГОСТ вступит в силу одновременно с законом «О государственной регистрации транспортных средств». С этого момента автовладельцам в подразделениях ГИБДД будут присваивать только сочетание букв и цифр, а сами знаки водители будут заказывать у аккредитованных частных фирм. При этом с граждан перестанут брать госпошлину за изготовление номера. Во сколько он обойдётся у частника, пока не совсем ясно: предельные тарифы утвердит ФАС.

Напомним, что новый ГОСТ предполагает изменения типоразмеров госномеров. В частности, для мотоциклов таблички будут более компактными — 190 x 145 мм, тогда как нынешний стандарт — 245 x 185 мм. Кроме того, появятся новые таблички красного цвета для мототранспорта, принадлежащего диппредставительствам, а также госномера для мопедов.

К тому же предусмотрены новые таблички для праворульных японских машин и автомобилей из США.

Стандартный номер в соответствующую нишу этих автомобилей обычно не помещается, и водители вынуждены его деформировать.

Номер по месту прописки

В конце 2018 года МВД опубликовало проект постановления правительства, который предполагает изменение порядка регистрации ТС. Государственный номер собственник авто будет получать в строгом соответствии с регионом, где он сам зарегистрирован. Планируется, что документ вступит в силу также 4 августа. 

«Присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства осуществляется исходя из места регистрации владельца транспортного средства, в соответствии с которым код региона регистрации присваиваемого государственного регистрационного номера должен соответствовать перечню цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств», — говорится в документе.

При этом ТС по-прежнему можно будет зарегистрировать в любом отделении ГИБДД вне зависимости от места прописки его владельца. 

С 2013 года водители получали номера того региона, где проходила постановка их автомобилей на учёт.

Скоростные лимиты


В правительстве предлагают изменить ненаказуемый лимит превышения разрешённой скорости, который сейчас составляет 20 км/ч. Отметим, согласно действующему законодательству, штраф в 500 рублей выписывается за превышение скорости на 20—40 км/ч.

В декабре глава ГИБДД России Михаил Черников назвал ненормальной сложившуюся ситуацию, при которой автомобилист может передвигаться по населённому пункту со скоростью 100 км/ч и заплатить за это штраф всего 250 рублей (с учётом 25%-ной скидки).

В ГИБДД предлагают штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 10—20 км/ч. В поддержку инициативы уже выступил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Угроза обрушения: поисковая операция на месте взрыва газа в Магнитогорске приостановлена почти на сутки


С другой стороны, подчеркнул Черников, поспешных решений никто принимать не собирается — прежде необходимо разобраться со скоростным режимом, установленным на дорогах.

«Нужен дифференцированный подход без перегибов. Когда есть хорошая четырёхполосная дорога, а на ней стоит знак 60 — это же абсурд. Поэтому где-то скоростной режим нужно повышать, где-то наоборот. Сперва надо разобраться с дорогами, а уже потом вводить штрафы», — заявлял глава Госавтоинспекции.

Езда без прав


МВД предлагает уже в 2019 году ужесточить наказание за езду без водительских прав. Сейчас за это предусмотрен административный штраф в размере 5—15 тыс. рублей, однако, как отмечают в ГИБДД, это далеко не всегда останавливает нарушителей.

Зачастую лишённый прав автомобилист попадается сотрудникам ДПС на дороге множество раз, но ничего, кроме штрафа, ему не грозит. При этом речь идёт не только о тех, кто лишился прав за какое-либо нарушение, но и о тех, у кого забрали права по медицинским показателям.

  • © Алексей Филиппов / РИА Новости

По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, некоторые нарушители не воспринимают штраф как серьёзное наказание, поэтому в Госавтоинспекции предлагают увеличить размер взыскания до 20—30 тыс. рублей для тех, кто прежде уже садился за руль, не имея водительских прав, а также предусмотреть для данной категории нарушителей административный арест до 15 суток либо 100—200 часов обязательных работ. Какое именно наказание будет применяться, определит суд.

На дорогах появятся беспилотники

Уже в начале 2019 года начнётся эксперимент по тестированию в реальных дорожных условиях беспилотных автомобилей. Пока такие транспортные средства, обозначенные специальным знаком «А», появятся на дорогах Москвы и Татарстана. В проекте задействованы несколько компаний и университет МАДИ.

Так, «Яндекс» планирует запустить на дороги двух регионов сразу 200 самоуправляемых машин. Ездить они будут не по специальным трассам, а по обычным городским магистралям, в том числе по ТТК и МКАД.

Свои беспилотные транспортные средства запустит и КамАЗ.

Эксперимент рассчитан на три года. За это время удастся понять, как такие машины ведут себя на дорогах, изучить все характеристики их искусственного интеллекта и наметить перспективы коммерческого использования. В частности, организаторы эксперимента рассчитывают, что в ближайшей перспективе автомобили без водителя можно будет использовать в качестве такси.

Экзамен на права 


Сейчас в обществе широко обсуждается новый экзамен на получение водительских прав. В МВД предложили объединить «площадку» и «город» в одно испытание, которое будет сочетать в себе оба экзамена и покажет навыки будущих автомобилистов в реальных дорожных условиях.

  • © Владимир Астапкович / РИА Новости
Не так страшен «Форт Трамп», как его малюют

В ГИБДД объяснили, что инспектор в ходе испытания сможет в любой момент попросить начинающего водителя выполнить тот или иной элемент из «площадки». Как отмечают в МВД, все базовые навыки вождения будущие автомобилисты должны получать в автошколе. В связи с этим рассматривается вопрос об усилении ответственности последних за выпуск неподготовленных водителей.

Так, среди предложенных мер — предусмотреть санкции для учебных заведений, если их выпускник в течение двух лет после окончания курса станет виновником ДТП.

Впрочем, параметры реформы ещё обсуждаются: в МВД прислушиваются к общественности, к представителям автошкол и экспертам. Тем не менее ожидается, что проект реформы внесут в правительство в январе — феврале, и он может быть принят в течение года.

Специальные call-центры 

В ГИБДД также предложили организовать call-центры, через которые водители смогут записаться в подразделения и получить ту или иную госуслугу. Сейчас для этого можно воспользоваться порталом госуслуг либо лично явиться в подразделение. При этом, как отметил глава ГИБДД, оба варианта имеют свои минусы.

«Население, к сожалению, не всегда имеет доступ к интернету, и зачастую, не зная об электронных системах, приходят в подразделения в живую очередь. В call-центр можно будет позвонить, продиктовать, к примеру, VIN-номер автомобиля, мы сформируем заявление и определим место, где гражданину удобно предоставить госуслугу», — рассказал Михаил Черников на недавней пресс-конференции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
139
Источник
Похожие новости
02 января 2019, 09:09
Спасательный круг: как государство планирует поддерживать социально незащищённых граждан в 2019 году
02 января 2019, 01:09
Не так страшен «Форт Трамп», как его малюют
03 января 2019, 11:09
«Работы будут идти до полного разбора завалов»: на месте обрушения дома в Магнитогорске обнаружены тела 38 погибших

01 января 2019, 21:54
Депутат Бундестага Пётр Быстрон о марше бандеровцев в Киеве: «Это большая проблема украинского правительства — прославление приспешника нацистов»
02 января 2019, 22:09
«Демонтирована стена, представлявшая наибольшую угрозу»: в Магнитогорске спасатели извлекли тела 26 погибших
03 января 2019, 14:24
Едем дальше: что нового ждёт российских автомобилистов в 2019 году
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
29 декабря 2018, 01:24
Новая "игрушка" Путина отправила в помойку всю противоракетную оборону США - американские СМИ
02 января 2019, 22:24
"Бутина? Нет, не слышали": Сеть отреагировала на требование США "немедленно освободить" задержанного в России американца
29 декабря 2018, 22:40
Корнилов: "Стена" Яценюка ОГРАБИЛА украинцев! Куда ушли деньги?! Вечер с Соловьевым от 28.12.18
30 декабря 2018, 03:24
"Волшебная страна": Порошенко высмеяли в Сети за закон о расширении зоны контроля в Чёрном море
29 декабря 2018, 06:28
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
02 января 2019, 22:24
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.