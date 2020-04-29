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Еда важнее людей? В США продолжат делать колбасу на свой страх и риск

29 апреля 2020, 21:10  •  15 • В мире
В США работники мясных цехов продолжат делать колбасу, несмотря на риск заразиться COVID-19. Дональд Трамп запретил мясоперерабатывающим предприятиям закрываться, приравняв их к оборонным предприятиям. Но при этом снял с компаний всякую ответственность за возможные вспышки коронавируса.
Американские власти с гордостью заявили, что граждане страны не останутся без наггетсов и бургеров: мясоперерабатывающим заводам разрешили продолжить работу. Дональд Трамп накануне подписал указ, фактически приравнивающий мясные цеха, например, к цехам по сборке ядерных реакторов.
Это позволит им работать, несмотря на пандемию. Правительство таким образом решило предотвратить продовольственный кризис. Однако при этом решило подстраховаться и снять с себя всякую ответственность за возможные последствия такого решения.
Президент США заявил, что намерен подписать указ о защите мясоперерабатывающих компаний от юридической ответственности за неспособность защитить работников от коронавируса.
Другими словами, сотрудники мясных цехов по-прежнему будут делать колбасу и сосиски, продолжая кормить Америку, но будут делать их на свой страх и риск. Если заразишься - ни руководство компании, ни государство ничем не будут тебе обязаны. Кому не нравится - может уволиться и остаться совсем без работы.
Такое двоякое решение Трампа вызвало бурю негодования в Штатах. Пользователи "Твиттера" иронически спрашивают: "А инъекции отбеливателя будут за счёт Трампа?" - намекая на недавние заявления президента о пользе внутривенного введения дезинфицирующих средств.
"Продолжать подвергать опасности жизни работников мясокомбинатов в условиях пандемии? Я лучше буду есть свои овощи", - заявил один из твиттериан.
На данный момент именно в мясной отрасли США зафиксированы наиболее масштабные вспышки заражения COVID-19. Так, из 6000 сотрудников мясокомбината JBS в Колорадо пятеро уже умерли. Как пишут СМИ, точное количество заражённых не известно, поскольку массовое тестирование не проводилось.
Между тем закрытие мясных цехов, по мнению председателя правления Tyson Foods, может привести к тому, что "миллионы фунтов мяса исчезнут" из национальной цепочки поставок продовольствия.

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