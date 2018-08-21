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Eagles стали самой популярной рок-группой в истории

21 августа 2018, 07:24  •  80 • В мире
Легендарная американская рок-группа Eagles заняла первое место по количеству проданных альбомов за всю историю человечества.
Американская рок-группа Eagles хоть и на завоевала статуса великой, как The Beatles, неожиданно возглавила рейтинг самых продаваемых альбомов за всю историю. Два ее альбома становились «платиновыми» немыслимые 64 раза.
На первом месте расположился альбом Eagles Their Greatest Hits 1971-1975. Ассоциация звукозаписи Америки признала его «платиновым» в 38-й раз, сделав, таким образом, самым продаваемым альбомом в истории. Он был продан тиражом 38 млн экземпляров.
Второе место занимает Майкл Джексон со своим альбомом Thriller - он становился «платиновым» 33 раза. А на третьем месте все те же Eagles со своим альбомом Hotel Calfornia, который был продан тиражом 26 млн экземпляров.

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