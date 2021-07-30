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Дзюдоистка из Узбекистана уступила спортсменке "из Нидерландии"

30 июля 2021, 01:55  •  92 • В мире
На сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана заметили забавную ошибку.
Спортсменка Гульноза Матниязова на Играх в Токио не сумела одолеть соперницу из Нидерландов. Дзюдоистка Санне ван Дийке, выступающая в весовой категории до 70 кг, вышла победительницей из схватки на татами.
На сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана была опубликована заметка о результатах встречи. Многих позабавило, что в новости неверно обозначено название Нидерландов.
"Дзюдоистка Узбекистана Гульноза Матниязова провела вторую схватку в рамках Токио-2020. На этом этапе её соперницей стала действующий призёр первенства мира Санне ван Дийке из Нидерландии", - говорится в тексте новости.
Пользователей позабавила эта ошибка. "Голландия и Нидерланды - два в одном", "Значит ли это, что можно говорить Голланды?", "Мне нравится Ходандырдия", - иронично отмечают комментаторы в Telegram.
Отметим, что в результате на Играх в Токио олимпийской чемпионкой в турнире в весовой категории до 70 кг стала японская дзюдоистка Тидзуру Араи, победившая в финале австрийку Михаэлу Поллерес. Бронзовые медали завоевали спортсменка из России Мадина Таймазова и голландка Санне ван Дийке.

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