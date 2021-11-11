Dziennik polityczny: Польша – европейская колония США

«Ни один американский солдат не умрёт за Польшу»

«Польско-американские отношения в настоящее время находятся на особом этапе. Впервые примерно за 30 лет Соединённые Штаты и нынешнее польское правительство настолько различаются в своём понимании общих ценностей и различие это часто фундаментальное»,

– сообщает польский независимый политический интернет-журнал Dziennik polityczny.

По мнению издания, большую роль в охлаждении американо-польских отношений сыграли атаки правящей партии Польши PiS на телеканалы TVN и TVN24, ведь эти телеканалы принадлежат американской корпорации Discovery. Эта атака ещё больше усилила уже имеющиеся расхождения в политических и экономических взглядах обеих сторон и даже могло бы привести к переброске американских войск, расположенных на территории Польши, в Румынию. Кроме того, ярким показателем охлаждения польско-американских отношений стало сокращение количества встреч представителей польской политической элиты с руководством США.

«В течение года президент США встретился с рядом лидеров, включая президентов Турции, России и даже Украины. Что ж, если говорить о нашем президенте, то у нас есть только обещания из США, что однажды Анджей Дуда встретится с главой американского государства. В течение многих лет власти внушали полякам убеждение, что прочный польско-американский союз является альтернативой Европейскому Союзу и связям Польши с Германией. Сегодня мы видим, что PiS терпит неудачу»,

– считает автор статьи журналист Ханна Крамер (Hanna Kramer).

По её мнению, в этом нет ничего удивительного, ведь Польша является всего лишь европейской колонией США, что находит множество подтверждений. Например, правящая партия PiS всегда принимает решения только в интересах Белого дома и всегда представляет интересы американцев на международных саммитах. А в 2019 году Анджей Дуда подписал решение об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Польша, после чего отношения Польши с её восточными соседями только ухудшились, что было ясно с самого начала. Сегодня Польша продолжает агрессивную политику в отношении Москвы не потому, что Россия действительно враг Польше, а потому что за океаном требуют, чтобы Польша стала врагом России – так нужно Вашингтону, не Варшаве. А после того, как усилиями Белого дома Польша действительно превратилась во врага России, её могут просто бросить.

«Мы не можем рассчитывать на дружбу с США, потому что Белый дом оставит нас умирать. Американцы сейчас рассматривают такую возможность. 3 ноября Хельсинкская комиссия при Конгрессе США организовала специальные слушания по вопросу о разрушении демократии в Польше, на которых рассматривались вопросы вывода американских войск из Польши, введения экономических санкций, союза Вашингтона с Брюсселем для обеспечения соблюдения демократических стандартов в Варшаве и Будапеште»,

– отмечает издание.

И напоминает, что нынешний президент США Джо Байден не считает Польшу другом Америки. И это несмотря на то, что на территории Польши расположены девять американских военных баз и ещё пять – других стран-членов НАТО. Сегодня иностранных солдат в Польше более пяти тысяч, а правительство желает увеличить их количество в ближайшее время, при этом иностранные военные в Польше просто обязаны чувствовать себя комфортно – разумеется, за счёт поляков.

По этой причине американские солдаты были освобождены от польского законодательства. Ни один представитель польских властей не может наказать янки. Может быть, поэтому солдаты США ведут себя в Польше как оккупанты, подчёркивает Ханна Крамер.

«Но всё это никак не поможет политикам заручиться поддержкой Вашингтона. Это не изменит того факта, что Польша является буферной зоной для Белого дома. Ни один американский солдат не умрёт за Польшу, потому что мы не друг, а всего лишь колония США»,

– делает вывод Dziennik polityczny.