Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Опять допинг. Россию снова хотят лишить Олимпиады
Как США рекламируют российское оружие
Багдасаров назвал ФОРМУЛУ УСПЕХА для Украины! Вся студия замолчала!
"Остудите горячие головы милитаристов": Шойгу назвал войну Украины с Р...
Главная / Украина

Джулиани заявил, что не выполнял политических поручений на Украине

22 сентября 2019, 23:24  •  32 • Украина
Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что не выполнял на Украине политического поручения по поводу компромата на экс-вице-президента Джо Байдена.
 
Reuters
 

«Они пытаются обвинить меня в том, что я ездил туда (на Украину. — RT) с политическим поручением создать Джо Байдену неприятности. Это нелепо, я ездил туда в качестве адвоката для защиты своего клиента», — сказал Джулиани в эфире Fox News.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора, «никакого давления не было».

Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что «не говорил ничего неправильного» в ходе разговора с Зеленским.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
22 сентября 2019, 04:09
Игорь Додон: Перезагрузка отношений между Россией и Молдовой прошла успешно
22 сентября 2019, 23:24
Пушков прокомментировал призыв Трампа к ЕС о выделении средств Украине
22 сентября 2019, 15:09
Порошенко утверждает, что согласованной "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существовало
22 сентября 2019, 23:24
Джулиани заявил, что не выполнял политических поручений на Украине
22 сентября 2019, 13:39
В «Слуге народа» заявили о важности Украины для ЕС
22 сентября 2019, 20:09
Помпео оценил возможность публикации разговора Трампа и Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 сентября 2019, 01:54
Свастики и "послание" Зеленскому: Украинские вандалы "отомстили" президенту за землю
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
16 сентября 2019, 08:24
Записки Колорадского Таракана. Весь мир театр, и только Украина – цирк!
17 сентября 2019, 13:24
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
17 сентября 2019, 16:54
Гробовое молчание и... аплодисменты: Слова Путина о русском Израиле встретили овациями
19 сентября 2019, 17:24
Новак подводит итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.