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Джулиани заявил, что не выполнял политических поручений на Украине
22 сентября 2019, 23:24 • 32 • Украина
Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что не выполнял на Украине политического поручения по поводу компромата на экс-вице-президента Джо Байдена.
Reuters
«Они пытаются обвинить меня в том, что я ездил туда (на Украину. — RT) с политическим поручением создать Джо Байдену неприятности. Это нелепо, я ездил туда в качестве адвоката для защиты своего клиента», — сказал Джулиани в эфире Fox News.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».
Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора, «никакого давления не было».
Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что «не говорил ничего неправильного» в ходе разговора с Зеленским.
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