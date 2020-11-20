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Джулиани намекнул на подковёрные игры Сороса на выборах

20 ноября 2020, 23:35  •  76 • В мире
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что подсчёт голосов американцев на выборах производился за границей - в Германии и Испании. Кроме того, отметил, что к махинациям имеют отношение лица, связанные с Чавесом и Мадуро, а также с миллиардером Джорджем Соросом.
На пресс-конференции представители Дональда Трампа рассказали, какие были выявлены нарушения при подсчёте голосов на выборах в США. По словам адвоката действующего лидера Рудольфа Джулиани, подсчёт голосов в ряде штатов производился за границей.
В частности, речь идёт об использовании технологий компании Smartmatic, которые использовались фирмой Dominion, зарегистрированной в Канаде.
Как отметил Джулиани, голоса американцев на выборах считались не в Штатах, а в Испании и Германии. Адвокат Трампа, заявляя об этом, воскликнул: "Есть ли хоть один человек в этой стране, который мог бы поверить в то, что у нас есть штаты, которые настолько глупы, что отдали голоса для подсчёта за пределами страны?"
По его словам, ко всей этой схеме причастны лица, связанные с бывшим венесуэльским лидером Уго Чавесом и нынешним президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро, а также с американским финансистом Джорджем Соросом.
Он также напомнил, что именно Сорос является самым большим спонсором Демпартии, движений "антифа" и Black Lives Matter.
Журналистка Юлия Витязева, оценивая выступление представителей Трампа в четверг, разместила в Сети стоп-кадр с мероприятия. По её шутливому замечанию, в этом скриншоте явственно выражено, что на самом деле сейчас происходит в США после выборов.

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