Джордж Буш: Строитель однополярного мира

• 77 • Аналитика

Человек, который, как бы загадочно это ни звучало, «нечто сделал» и «нечто не сделал». Что же это за две важные вещи?

Джордж Буш примечателен тем, что он:

— не воспользовался распадом Советского Союза для полного порабощения России и постсоветских государств;

— ввёл Соединённые Штаты в «новейшую историю», задав вектор «управляемого хаоса» как главного инструмента американской политики на последующие десятилетия.

То, что США не ожидали такого обвального процесса распада СССР – факт, неоднократно подтверждавшийся самыми разными американскими политиками и аналитиками. Безусловно, Вашингтон целенаправленно работал на подрыв советской мощи и влияния в мире, по деконструированию коммунистического мышления у граждан Союза, а также в направлении поддержки региональных сепаратизмов. Но при этом важно понимать, что всё это длилось десятилетиями, работа шла на бессрочную перспективу, и никто ударных темпов под лозунгом «Развалим СССР к 1991 году!» не задавал. И когда наша огромная страна зашаталась и рухнула, в Америке на несколько месяцев воцарилась не столько эйфория, сколько прострация – как теперь быть, «куда бежать», как ориентироваться в усложнившемся в 15 раз политическом поле, которое и раньше-то не шибко понимали?

И вот здесь к чести Буша нужно сказать: он сдержал разумом «хватательный рефлекс», если он тогда инстинктивно и возник. Не стал настаивать на полном ядерном разоружении (а в начале 1992 года, когда экономика СССР рухнула в гайдаровские пропасти – вполне мог бы, в обмен на финансовую помощь, на те самые «ножки Буша»), не стал требовать территориальных уступок Курил и Калининграда (а мог бы – Ельцин бы тогда очень пластичным и сговорчивым), и много чего не стал делать. А мог бы! Скажете, нет? Вон, Украину быстренько дожали до ядерного разоружения – и ничего, третий в мире арсенал ЯО был вполне успешно ликвидирован. И в России могло быть так.

Сложно сказать, шла ли тут речь о благородстве (вряд ли) или о трезвом расчёте на далёкую перспективу (Штаты поначалу хотели видеть РФ союзным региональным гегемоном, которому ядерный статус очень к лицу), но скорее всего – просто тогда ещё не были отточены американские инструменты «десуверенизации» стран. Это сейчас, в 2018, такие методы доведены до совершенства, до считанных недель, а то и дней реагирования (вспомним моментальную реакцию США на Майдан – Нуланд прибыла незамедлительно с печеньками, Маккейн прилетел тут же), а тогда они только формировались.

И вот теперь плавно перейдём к тому, что именно Буш развернул Америку в этом направлении – направлении десуверенизации независимых государств абсолютно всеми способами. Методика «цветных революций» только входила в моду, а вот военная мощь США была на пике своего технологического могущества. Ею и решили покарать Саддама Хусейна.

«Буря в пустыне» имела невероятно далеко идущий эффект. Потрясённый мир смотрел, как Белые Господа раскатывают практически без потерь огромную армию ближневосточного гегемона – армию, закалённую почти десятилетием ирано-иракской войны (между прочим, иракцы тогда вполне успешно противостояли американо-европейским образцам вооружений и полагали, что смогут делать это и в случае с Коалицией). Это было похоже на фантастику – потери были настолько несопоставимы, что впору было вспоминать эпоху колонизации Африки: пулемёты «Максим» против копий и луков.

Мир тогда впал в ужас и уныние, а сами США – в длительную эйфорию, дополнительную дозу которой принесли позже безнаказанные бомбардировки Югославии и свержение Хуссейна в 2003 году. Так что Буш, и никто иной, несёт ответственность за новый облик США – страны, которая уже не может прикрываться маской «борьбы с коммунизмом», как это было до начала 1990-х, а просто вторгается в любую страну и свергает любое правительство исключительно по собственному капризу. Именно Буш задал «Бурей в пустыне» этот тренд. Именно ему мы можем быть «благодарны» за то, что после окончания Холодной войны Америка не стала придерживаться более взвешенной и миролюбивой внешней политики, а напротив – окончательно слетела с катушек, как морали, так и разума. Гегемонизм превратился в психическое заболевание Штатов, а «родовой травмой» новейшего времени стала именно первая война в Ираке.

И теперь Джордж Буш покинул сей мир. Можно было закончить на этой осуждающей ноте, но всё-таки пусть это будет не так. Ведь Буш был одним из последних американцев, кто вживую видел Вторую Мировую войну, кто был нашим союзником по антигитлеровской коалиции. Молодой Буш летал на торпедоносце, бывал сбит, горел в самолёте и тонул в море, имеет немало боевых наград – и пусть, кроме всего многочисленного плохого, мы в день его смерти вспомним всё-таки и это, хорошее. Хотя его, хорошего, и немного.

Григорий Игнатов

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Фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

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