«Джонсону предстоит трудный бой»: к чему приведёт новое соглашение Британии и ЕС по брекситу

После долгих переговоров представители ЕС и Великобритании достигли соглашения о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза. Детали пока не разглашаются. Сначала документ должны одобрить на саммите ЕС в Брюсселе. 19 октября начнётся самый трудный этап: обсуждение договорённости в британском парламенте. Джонсон уверен в ратификации условий по брекситу до 31 октября. Однако эксперты не исключают, что депутаты не одобрят новое соглашение. Тогда Лондон ждёт серьёзный кризис — как политический, так и экономический, уверены аналитики.

Евросоюз и Великобритания договорились об условиях нового соглашения по брекситу. Об этом сообщил в своём Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Там, где есть воля, будет и сделка — и мы её заключили! Получилось справедливое и сбалансированное соглашение между ЕС и Великобританией, подтверждающее наше стремление находить решения. Рекомендую данную сделку к одобрению Европейским советом», — написал он.

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