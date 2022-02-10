Джонсон заявил об обострении ситуации вокруг Украины: "Печально"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал на обострение ситуации вокруг Украины. По его мнению, наступил "опасный период".

Британский премьер полагает, что ситуация стала напряжённее из-за "перемещения русских войск" около границы. Джонсон заявил об этом, сославшись на данные разведки, пишет Reuters.

Сообщения нашей разведки довольно печальны,

- сказал премьер Великобритании.

Он также добавил, что вся Европа переживает "тяжелейший кризис безопасности за последние десятилетия".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Он признался, что диалог его разочаровал.