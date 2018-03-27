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Джонсон: Великобритания гордится тем, что заставила другие страны выслать российских дипломатов
27 марта 2018, 08:39 • 205 • В мире
Глава МИД Британии Джонсон заявил о том, что Великобритания повлияла на Запад и заставила страны массово высылать российских дипломатов.
Стало известно о том, что глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что благодарен всем тем странам, которые проявили солидарность с Великобританией по делу об отправлении Скрипалей.
Джонсон также добавил, что гордится тем, что сейчас Великобритания смогла призвать все страны последовать ее примеру и массово выслать российских дипломатов.
Напомним, ранее сообщалось, что 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
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