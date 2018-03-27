Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зрада или перемога? Чем нынче кормят украинскую армию
Золотой век англосаксов и хитрый план Лондона
«Мадрид разворошил улей»: может ли арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона п...
Кто поимел Цукерберга и когда обвинят Путина? (Руслан Осташко)
Главная / В мире

Джонсон: Великобритания гордится тем, что заставила другие страны выслать российских дипломатов

27 марта 2018, 08:39  •  205 • В мире
Глава МИД Британии Джонсон заявил о том, что Великобритания повлияла на Запад и заставила страны массово высылать российских дипломатов.
Стало известно о том, что глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что благодарен всем тем странам, которые проявили солидарность с Великобританией по делу об отправлении Скрипалей.
"Страны мира в количествах, которые Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно, - заявил Джонсон во время своих дебатов в палате общин парламента. - Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас".
Джонсон также добавил, что гордится тем, что сейчас Великобритания смогла призвать все страны последовать ее примеру и массово выслать российских дипломатов.
Напомним, ранее сообщалось, что 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

205
Источник
Похожие новости
27 марта 2018, 08:39
Джонсон: Великобритания гордится тем, что заставила другие страны выслать российских дипломатов
26 марта 2018, 19:39
"Повальная" речь Порошенко: Во время выступления президента солдат рухнул в обморок
26 марта 2018, 16:09
«Ради мировой стабильности»: российские дипломаты призвали США успокоить Лондон в связи с делом Скрипаля

Загрузка...
26 марта 2018, 13:09
В Великобритании "самурай" напал на полисмена и ударил его мечом
27 марта 2018, 01:54
«Во имя видимости легитимности»: какие страны и под каким предлогом объявили о высылке российских дипломатов
26 марта 2018, 19:39
В Испании пойман атаковавший сотни российских банков хакер с Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 марта 2018, 09:24
«О последствиях никто не думает»: как выборы президента России раскололи украинскую политическую элиту
22 марта 2018, 21:24
Сатановский о деле Скрипаля: Путин приставил к виску Запада пистолет
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
24 марта 2018, 18:54
В Ливии недовольны "односторонней" внешней политикой России
21 марта 2018, 06:24
«Минск наш!» Как зелёные человечки Беларусь оккупировали
26 марта 2018, 09:54
Ответные меры флота и ВКС России заставили США изменить вектор удара по Сирии
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.