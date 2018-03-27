Джонсон: Великобритания гордится тем, что заставила другие страны выслать российских дипломатов

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Глава МИД Британии Джонсон заявил о том, что Великобритания повлияла на Запад и заставила страны массово высылать российских дипломатов.

Стало известно о том, что глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что благодарен всем тем странам, которые проявили солидарность с Великобританией по делу об отправлении Скрипалей.

"Страны мира в количествах, которые Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно, - заявил Джонсон во время своих дебатов в палате общин парламента. - Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас".

Джонсон также добавил, что гордится тем, что сейчас Великобритания смогла призвать все страны последовать ее примеру и массово выслать российских дипломатов.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.