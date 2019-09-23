Джонсон убил «Томаса Кука»: Легендарная туркомпания, работавшая 178 лет, — банкрот

Автор:

Латышев Сергей

Don’t just book it…Thomas Cook it — этот лозунг, давно хорошо известный и полюбившийся глобальному туристу, переводимый на русский примерно так: «Не заказывайте этого, Томас это приготовит», — уходит в прошлое. Как и старейшая в мире британская туристическая компания «Томас Кук», существовавшая с 1841 года и объявившая в совершенно запутавшейся в Brexit Британии премьера Бориса Джонсона о немедленном прекращении всех операций и начале процесса ликвидации.

Это произошло после того, как её руководству, акционерам и кредиторам не удалось прийти к согласию в вопросе, как спасти фирму от долгов в неопределённых условиях и перспективах.

А зачем, если в случае выхода страны из Евросоюза без сделки британские самолёты, в том числе и 94 принадлежащих компании авиалайнера, без доброй воли со стороны Брюсселя поначалу не смогут даже приземляться в европейских аэропортах? О каком бизнесе в этих условиях может вообще идти речь?

Сорри, мы больше не можем

Несмотря на многочисленные попытки, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами. Совет директоров компании пришёл к выводу, что единственным вариантом является принудительная ликвидация,

— подчёркивается в заявлении туроператора, действовавшего в течение 178 лет и казавшегося абсолютно надёжным, несмотря на текущие трудности. Казалось, они мало что значили на фоне его великой истории…

Мировой туризм осиротеет без компании «Томас Кук», имевшей ещё и огромный флот собственных самолётов. Фото: Markus Mainka / Shutterstock.com

И тем не менее неопределённая политическая ситуация в связи с Brexit, растущая конкуренция и снижение доходности привели к тому, что летом этого года долги «Томаса Кука» достигли 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,2 млрд евро), а её акции подешевели на 95%. Компании удалось договориться о реструктуризации в размере 900 млн фунтов (1,1 млрд евро). Однако в последний момент кредиторы потребовали ещё 200 млн фунтов. Это оказалось компании не по силам и привело к её банкротству и ликвидации.

Это — катастрофа

Чтобы лучше представить себе масштабы трагедии, стоит отметить, что только в Британии «Томас Кук», функционировавший на мировом рынке как туроператор, так и авиаперевозчик, имеет 563 офиса, в которых работают 9 тысяч сотрудников, в других странах — ещё около 11 тысяч. Банкрот с миллионами клиентов владеет, в частности, российскими туроператорами «Интурист» и «Библио-Глобус».

Под угрозой выселения из отелей по всему миру оказались около 600 тысяч доверившихся в данный момент «Томасу Куку» человек, в том числе около 160 тысяч британцев. Для возвращения последних на родину в Британии объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации соотечественников в мирное время. В ней участвуют 45 арендованных самолётов. Она обойдётся казне, по официальным данным, почти в 125 млн евро и может продлиться две недели. К эвакуации застрявших за рубежом британских путешественников планируется привлечь авиакомпании British Airways, Virgin Atlantic и EasyJet.

Крах «Томаса Кука» с отменой всех заказов на проживание туристов и авиабилеты — это ещё и болезненный удар по связанным с фирмой банкам, страховым компаниям, эмитентам кредитных карт, держателям облигаций, акционерам, всей британской индустрии туризма, иностранным партнёрам.

Ещё тот «консерватор». Британский премьер Борис Джонсон готов помочь застрявшим за рубежом соотечественникам вернуться на родину, но просуществовавшего 178 лет «Томаса Кука» спасать не хочет. Фото: photocosmos1 / Shutterstock.com

Джонсон: людей вывезем, компании не поможем

Заведший страну в тупик премьер Борис Джонсон нехотя распорядился помочь пострадавшим британским клиентам «Томаса Кука» вернуться на родину, но не желает помогать удержаться на плаву самой компании.

По словам Джонсона, у правительства просят выделить субсидию компании в размере 150 млн фунтов стерлингов (187 млн евро). Однако, считает он, «речь идёт о крупной сумме денег налогоплательщиков», в связи с чем подобная ситуация может привести к значительным рискам в случае возникновения аналогичных проблем в будущем.

То есть вначале субсидию попросит добитый Brexit «Томас Кук», а потом ещё с десяток оказавшихся в аналогичной ситуации компаний, и Британия вылетит в трубу. В то же время премьер намекнул, сообщает газета The Guardian, что правительство займётся директорами допускающих банкротства туристических компаний. Что ж, это вполне его стиль — переводить стрелки на других. А ведь эта печальная история, судя по всему, только начало…

Для России ничего серьёзного?

Как утверждают официальные лица российской туриндустрии, банкротство «Томаса Кука» напрямую не отразится на «Интуристе» и «Библио-Глобусе», поскольку те являются самостоятельными юридическими лицами, однако этот крах может повлечь за собой снижение спроса на путёвки данных туроператоров и привести к кризису доверия к пакетному туризму вообще.

В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) приводятся, в частности, слова и. о. директора «Интуриста» Сергея Толчина:

Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе. Туроператор «Интурист» является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у «Интуриста» и глобального Thomas Cook также используются разные.

Толчин заверил, что клиенты «Интуриста» обслуживаются в обычном режиме, планы на зимний сезон остаются в силе.

Будем надеяться, что это так и что путешествующие британцы, алармистские интервью с которыми публикуют английские газеты, преисполнятся зависти к российским туристам.