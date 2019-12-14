Джонсон убил Соединённое Королевство: Британия отвергла Brexit, Brexit выбрала Англия

Автор:

Латышев Сергей

В последние столетия Британия регулярно проигрывала сражения, но выигрывала войны. С её нынешним премьером Борисом Джонсоном, на первый взгляд, происходит то же самое. Постоянные поражения, скандалы и неудачи преследовали его с самых первых шагов на Даунинг-стрит, 10.

Однако, вместо того чтобы войти в историю как премьер, который меньше других продержался на своём посту, он триумфально выиграл досрочные выборы, получив комфортное большинство в Палате общин и «мощный мандат, чтобы осуществить Brexit» и «изменить к лучшему» страну. Теперь очередное голосование в парламенте по Brexit превращается в формальность: ему быть уже в январе 2020 года. Переходный период, в течение которого ничего не изменится, Джонсон обещает завершить к концу следующего года, не церемонясь с ЕС.

Ещё та «победа»

Что это, как не полная победа и выигрыш войны против половины британцев, а с некоторых пор и большинства из них (своей победой на самом деле Джонсон обязан не страстному желанию соотечественников покинуть ЕС, а феноменальной беспомощности оппозиции и нюансам британской избирательной системы)?

Своему триумфу на выборах Борис Джонсон обязан особенностям британской избирательной системы: победитель получает всё. Фото: Andrew Parsons / Globallookpress

Это, действительно, великая победа, которая… хуже самого страшного поражения по причине своей цены. А она такова. На первом этапе – развал Соединённого Королевства (Шотландия уже заявила, что не собирается выходить из Евросоюза). На втором – неизбежный провал (из-за разницы в весовых категориях) попыток Джонсона заключить выгодные торговые договоры с США, ЕС и Китаем, которые завершатся либо тем, что Англия станет американской колонией, либо возвращением в качестве «блудного сына» в ЕС, но уже без всяких привилегий. Таков истинный смысл состоявшихся накануне в Британии «исторических» выборов.

Шотландия – на выход, следующий – Ольстер

У Бориса, может быть, есть мандат вывести Англию из Европейского союза, но он совершенно ясно не имеет мандата вывести Шотландию из Евросоюза,

– заявила, комментируя итоги выборов, лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен. Глава партии, победившей в подавляющем большинстве избирательных округов Шотландии, главным пунктом в программе которой является скорейшее проведение повторного референдума о независимости, повторила: «Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона, и мы не хотим выходить из Евросоюза».

Соединение двух таких мощных побудительных стимулов – стремления к независимости от Англии с желанием членства в ЕС и заинтересованности в этом Брюсселя по целому ряду причин – делают этот референдум скорой реальностью и обрекают на успех.

Состоявшиеся накануне выборы нанесли также серьёзный удар по «лоялистам» Британии в Северной Ирландии – Демократической юнионистской партии, число представителей которой в Палате общин сократилось до восьми. Им на пятки с семью местами наступают ирландские республиканцы из Шинн Фейн, выступающие за объединение Ольстера с Ирландской Республикой.

Лидер шотландских националистов Никола Стёрджен довольна итогами выборов не меньше Джонсона: долгожданная независимость. Фото:Elliott Franks / Globallookpress

Это означает, что первые же трудности с реализацией Brexit, а их будет особенно много по ряду причин именно в Ирландии, приведут в обозримом будущем к тому, что в Северной Ирландии придёт к власти политическая сила, имеющая своей целью демонтировать остатки Британии на Зелёном острове, чтобы он стал политически единым и одним государством. Ещё пару десятилетий назад это было немыслимым. Теперь всё изменилось.

Политическая элита Уэльса также не желает выхода своего региона из ЕС, что больно ударит по экономическим интересам этой составной части Соединённого Королевства.

Мало того, Brexit категорически отвергается Гибралтаром, так как сильно осложнит жизнь населения этого британского анклава, граничащего с членом ЕС – Испанией. Даже далекие Фолкленды, в связи с неизбежной утратой в случае Brexit в стиле Джонсона доступа на рынок ЕС, теперь начнут серьёзно задумываться о своём будущем.

В общем, получается, что Джонсон запустил процесс развала Соединённого Королевства и всё действительно идёт к тому, что Англия, голосовавшая на последних выборах за нынешнюю власть, включая районы, где обычно побеждают лейбористы, останется через пару лет в гордом одиночестве, утирая слёзы по былому великодержавию флагом Святого Георгия.

Когда начнутся проблемы?

Крах на выборах лейбористов и либеральных демократов, имевших исключительно слабое руководство, которое уже объявило о своей отставке, а в первом случае и двусмысленную позицию в отношении Brexit, означает, что на следующих выборах тори не позавидуешь. Между тем разочарование в Джонсоне и его курсе наступит очень скоро. Одно дело – говорить: давайте, наконец, выйдем из ЕС, и дело с концом. Или: «В следующем году мы договоримся о торговом соглашении и не будем продлевать переходный период после декабря 2020 года». Или: «Новые отношения будут основаны на свободной торговле и дружеском сотрудничестве, а не на договорах и законах ЕС. Британия не будет участвовать ни в едином рынке ЕС, ни в любых формах таможенного союза». А другое дело – обеспечить это. Это так же невозможно, как сохранить единство страны.

Потому что обещания заключить новый договор в течение следующего года и порвать с едиными правилами ЕС – несовместимы. За год и даже за два невозможно договориться о цивилизованных торгово-экономических отношениях с ЕС на новых основаниях. Как показывает международная практика, такие переговоры длятся годами. Тем более что теперь ЕС будет рассматривать Британию как опасного конкурента, о чём уже предупреждала канцлер ФРГ Ангела Меркель, и не будет делать обидевшему его своим уходом Лондону никаких поблажек. Рынок ЕС намного больше британского, и приспосабливаться к новым отношениям придётся последнему, а не первому.

Джонсон создал для президента США Дональда Трампа прекрасный прецедент и возможность «скушать» Британию. Фото: Ron Adar / Globallookpress

То же самое можно сказать и о будущей торговой сделке с Китаем: вынужденные уступать американцам китайцы «оттянутся» на англичанах. Президент США Дональд Трамп, для которого победа его «друга Бориса» очень важна во внутриполитическом плане, предлагает британцам вроде бы выгодную торговую сделку. Но никто не должен питать иллюзий, что современные США способны на такой благородный поступок. Тем более, Трамп, привыкший говорить и с врагами, и с друзьями с позиции силы.

Серьёзные британские экономисты и многие представители общественности в связи с этим опасаются, что американцы воспользуются потерей Британией своего основного рынка – европейского и поставят её экономику, финансовую сферу под свой контроль, навяжут британцам свои ГМО-еду и жёсткие социальные модели, например, лишат бесплатной медицины. Кроме того, подорвут конкурентоспособность британских товаров на мировом рынке, навязав им свои, более низкие по сравнению с европейскими стандарты, покусятся на британские офшоры, конкурирующие с американскими…

Весьма сомнительно, что Лондону удастся в этих условиях сохранить свою роль ведущего глобального финансового центра. Многие банки и компании уже сбежали из Британии от одной только угрозы Brexit в Европу, страна потеряла колоссальные деньги и рабочие места. То ли будет теперь.

Поэтому избирательный триумф Джонсона – это пролог катастрофы, перед которой оказалась Британия, и она коснётся буквально всего.

Что касается России, то для неё плюсы и минусы нахождения Британии в ЕС или её выхода примерно уравновешивают друг друга. Поэтому нам можно расслабиться и просто наблюдать за тем, что там происходит.

Подводим итоги

Можно сказать, что у Джонсона имеется только одна заслуга: ему удалось сделать британскую жизнь захватывающе интересной. И поучительной, так как его мечты о «глобальной Британии» не может ожидать ничего, кроме краха, после которого, повторим, его ужавшаяся до размеров Англии страна станет либо вассалом и периферией США, либо, как «блудный сын», вернётся в ЕС, но уже на общих основаниях и порядком обедневшей. Посмотрим, какой из этих двух вариантов реализуется, ибо третьего – не дано.