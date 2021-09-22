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Джонсон с издевкой обратился к Макрону из-за AUKUS

22 сентября 2021, 18:45  •  180 • Политика
Борис Джонсон. Фото: Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Британскому премьеру надоело утихомиривать гнев французского лидера
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в издевательской манере обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и призвал его перестать возмущаться по поводу недавно созданного оборонного альянса AUKUS. Об этом сегодня пишет The Independent.
Британец произнес свои в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.
"Я думаю, некоторым нашим дражайшим друзьям пора бы прекратить возмущаться и взять себя в руки", – сказал Джонсон.
Он назвал создание нового альянса "огромным шагом" на пути развития международной безопасности.
Как отмечает издание, призыв Джонсона прозвучал на смеси английского и французского языков – "prenez un grip" и "donnez-moi un break", что может указывать на издевку, с которой британский премьер обращается к лидеру Пятой Республики.
Напомним, военное соглашение между США, Великобританией и Австралией, тайно достигнутое на прошлой неделе, лишило Париж контракта о строительстве подлодок общей суммой в €56 млрд, заключенного ранее Канберрой с французской Naval Group. Создание AUKUS спровоцировало международный скандал.
В частности, Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры, при этом высокопоставленный министр в администрации Макрона заявил, что такой же ответ не был дан Лондону только потому, что Соединенное Королевство в сделке выступало "младшим партнером".
Ранее на этой неделе Джонсон попытался утихомирить гнев французов, настаивая на том, что у Макрона нет причин для беспокойства по поводу AUKUS, подчеркивая свою "неискоренимую" любовь и восхищение британским соседом. Однако выступая сегодня в Вашингтоне, он занял более конфронтационную позицию, выразив раздражение позицией Франции, констатирует издание.

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