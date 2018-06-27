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Джонсон призвал Украину продолжать курс реформ

27 июня 2018, 14:09  •  68 • Украина
Украина в политическом смысле выигрывает битву идей. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече с украинским премьером Владимиром Гройсманом.
 
Reuters
 

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, встреча политиков состоялась перед II конференцией по вопросам реформ в рамках визита Гройсмана в Данию.

«Друзья Украины собираются вместе. Поражен тем, что Украине удалось сделать. Надо и дальше идти по пути реформ. И эта конференция — прекрасная возможность выяснить, где мы сейчас и что будет завтра», — заявил Джонсон.

Копенгаген. День Другої конференції з питань реформ. Ранок з Главою МЗС Великої Британії Борисом Джонсоном @BorisJohnson. Минулого року за його ініціативи ми провели першу конференцію і сьогодні почули схвальні оцінки вже проведеної роботи. #UkraineReform#UkraineReformConferencepic.twitter.com/OV472emiuA

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 27 июня 2018 г.

По его словам, Украина «выигрывает битву идей», однако необходимо «продолжать курс реформ».

В свою очередь, Гройсман поблагодарил министра «за высокую оценку».

Ранее Совет ЕС одобрил предоставление украинской стороне макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, в том числе на программу структурных реформ. 

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