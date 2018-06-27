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Джонсон призвал Украину продолжать курс реформ
27 июня 2018, 14:09 • 68 • Украина
Украина в политическом смысле выигрывает битву идей. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече с украинским премьером Владимиром Гройсманом.
Reuters
Как сообщает пресс-служба правительства Украины, встреча политиков состоялась перед II конференцией по вопросам реформ в рамках визита Гройсмана в Данию.
«Друзья Украины собираются вместе. Поражен тем, что Украине удалось сделать. Надо и дальше идти по пути реформ. И эта конференция — прекрасная возможность выяснить, где мы сейчас и что будет завтра», — заявил Джонсон.
По его словам, Украина «выигрывает битву идей», однако необходимо «продолжать курс реформ».
В свою очередь, Гройсман поблагодарил министра «за высокую оценку».
Ранее Совет ЕС одобрил предоставление украинской стороне макрофинансовой помощи в размере €1 млрд, в том числе на программу структурных реформ.
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