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Джонсон приказал главе Минобороны Британии встретиться с Шойгу

23 января 2022, 18:50  •  200 • Политика
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу. Такое распоряжение дал британский премьер-министр Борис Джонсон.
Джонсон приказал Уоллесу встретиться с Сергеем Шойгу в Москве, пишет Sky News.
Он (Джонсон. - Прим. ред.) скажет Уоллесу принять приглашение встретиться в Москве с российским министром обороны в ближайшие дни,
- говорится в сообщении.
Уточняется, что британский премьер считает ситуацию на границе с Украиной "крайне опасной". Предположительно, министры обсудят вопросы из области безопасности.
Ранее в Москве договорились о визите министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Сообщается, что она прибудет в столицу России в феврале 2022 года.

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