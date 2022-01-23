|
Джонсон приказал главе Минобороны Британии встретиться с Шойгу
23 января 2022, 18:50 • 200 • Политика
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу. Такое распоряжение дал британский премьер-министр Борис Джонсон.
Джонсон приказал Уоллесу встретиться с Сергеем Шойгу в Москве, пишет Sky News.
- говорится в сообщении.
Уточняется, что британский премьер считает ситуацию на границе с Украиной "крайне опасной". Предположительно, министры обсудят вопросы из области безопасности.
Ранее в Москве договорились о визите министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Сообщается, что она прибудет в столицу России в феврале 2022 года.
Подпишитесь на нас
200
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 января 2022, 22:05
|
22 января 2022, 01:25
|
23 января 2022, 03:40
|
19 января 2022, 05:10
|
17 января 2022, 10:55
|
20 января 2022, 09:10
|
18 января 2022, 15:45