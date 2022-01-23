Джонсон приказал главе Минобороны Британии встретиться с Шойгу

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу. Такое распоряжение дал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Джонсон приказал Уоллесу встретиться с Сергеем Шойгу в Москве, пишет Sky News.

Он (Джонсон. - Прим. ред.) скажет Уоллесу принять приглашение встретиться в Москве с российским министром обороны в ближайшие дни,

- говорится в сообщении.

Уточняется, что британский премьер считает ситуацию на границе с Украиной "крайне опасной". Предположительно, министры обсудят вопросы из области безопасности.

Ранее в Москве договорились о визите министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Сообщается, что она прибудет в столицу России в феврале 2022 года.