Джонсон предупредил британцев о новой волне пандемии: "Боюсь, уже абсолютно неизбежно"

Британцам сообщили о неминуемой второй волне коронавируса. Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, уже сейчас видно наступление второй волны. Кроме того, добавил он, в Испании и Франции происходило аналогичное развитие ситуации.

Потому и для королевства вторая волна с большой долей вероятности случится. "Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране", - заявил Джонсон в эфире.

Он пояснил, что власти стремятся избежать мер по введению нового карантина, однако это станет возможным, если граждане будут соблюдать предписания по защите от вируса.

На данный момент в Великобритании уже с этой недели запретили собираться в группы больше шести человек, также от граждан требуется повышенное внимание к собственной гигиене.

В большинстве общественных мест обязательно использование масок.

Ранее в Австрии сообщили о наступлении второй волны коронавируса. В Израиле объявили три недели карантина из-за пандемии.