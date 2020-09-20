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Джонсон предупредил британцев о новой волне пандемии: "Боюсь, уже абсолютно неизбежно"

20 сентября 2020, 15:10  •  59 • В мире
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране случится вторая волна пандемии коронавируса. "Боюсь, уже абсолютно неизбежно", - заявил он.
Британцам сообщили о неминуемой второй волне коронавируса. Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, уже сейчас видно наступление второй волны. Кроме того, добавил он, в Испании и Франции происходило аналогичное развитие ситуации.
Потому и для королевства вторая волна с большой долей вероятности случится. "Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране", - заявил Джонсон в эфире.
Он пояснил, что власти стремятся избежать мер по введению нового карантина, однако это станет возможным, если граждане будут соблюдать предписания по защите от вируса.
На данный момент в Великобритании уже с этой недели запретили собираться в группы больше шести человек, также от граждан требуется повышенное внимание к собственной гигиене.
В большинстве общественных мест обязательно использование масок.
Ранее в Австрии сообщили о наступлении второй волны коронавируса. В Израиле объявили три недели карантина из-за пандемии.

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