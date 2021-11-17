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Джонсон предостерег Россию от "военного авантюризма" на границе с Украиной

17 ноября 2021, 23:25  •  136 • Политика
Борис Джонсон. Фото: Rod Lamkey / CNP /MediaPunch via/www.globallookpress.com
Премьер заявил, что за подобные ошибки придется заплатить сполна
Руководство Российской Федерации совершит трагическую ошибку, если попытается перейти к силовому решению всех проблем, связанных с Украиной. Такое заявление сделал сегодня, 17 ноября, глава британского правительства Борис Джонсон, выступая перед парламентом.
Премьер заявил, отвечая на вопрос о видах оказания военной помощи для Польши и Украины со стороны Великобритании, что для российской стороны подобные методы обернутся неминуемой трагедией.
"Было бы крайне ошибочно полагать для Кремля, что за счет военно-политического авантюризма можно чего-то добиться", – заявил Джонсон, выступая перед парламентариями.
Британский премьер пояснил, что речь идет о двух важных моментах: во-первых, Польша входит в Североатлантической альянс, а потому располагает гарантией безопасности, в то время как у Украины подобной страховки нет. Более того, НАТО даже не имеет плана действий по членству для Незалежной.
"Нам необходимо убедиться, что все понимают цену неверной оценки, допущенной на границах", – добавил Джонсон.
Соответствующий комментарий поступил от Джонсона в ходе сессии с наблюдательным комитетом парламента на фоне слухов о передвижениях российских войск у границ с Украиной. Коллективный Запад также оказывает на Москву информационное давление, обвиняя в организации миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
Ранее польский обозреватель Ежи Любах заявил в своей статье, что Российская Федерация приходит в ужас от одной мысли насчет формирования союза между Украиной и Польшей. 

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