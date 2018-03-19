|
Джонсон потирает руки и ждет экспертов ОЗХО в Великобритании
19 марта 2018, 15:24 • 80 • В мире
Эксперты ОЗХО прибывают в Великобританию, чтобы взять образцы по делу Скрипаля - Джонсон.
Уже сегодня в Великобританию приедут эксперты ОЗХО. Напомним, этот визит вызван покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ожидается, что технические эксперты прибудут, чтобы взять образцы отравляющего вещества, воздействию которого подверглись Сергей Скрипаль и его дочь. Информацию об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
"Технические эксперты ОЗХО прибывают в Великобританию, чтобы взять образцы "Новичка", - сказал он во время заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 марта 2018, 05:24
|
19 марта 2018, 08:54
|
14 марта 2018, 02:09
|
17 марта 2018, 04:54
|
13 марта 2018, 15:39
|
18 марта 2018, 13:24
|
18 марта 2018, 01:39