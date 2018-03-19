Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкая разведка создаёт подразделение для противодействия России в информацион...
Человек-ракета из Ленобласти: Костюм придумал после послания президента
Лавров во время визита в Токио пригласит своего японского коллегу посетить Москв...
ЕС расширил санкции против Сирии, обвинив в химической атаке
Главная / В мире

Джонсон потирает руки и ждет экспертов ОЗХО в Великобритании

19 марта 2018, 15:24  •  80 • В мире
Эксперты ОЗХО прибывают в Великобританию, чтобы взять образцы по делу Скрипаля - Джонсон.
Уже сегодня в Великобританию приедут эксперты ОЗХО. Напомним, этот визит вызван покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ожидается, что технические эксперты прибудут, чтобы взять образцы отравляющего вещества, воздействию которого подверглись Сергей Скрипаль и его дочь. Информацию об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
"Технические эксперты ОЗХО прибывают в Великобританию, чтобы взять образцы "Новичка", - сказал он во время заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
19 марта 2018, 15:24
Невероятно смешно: Пушков раскритиковал призыв Климкина о санкциях против экс-канцлера ФРГ
19 марта 2018, 12:09
Новый вирус крадет деньги с Android-смартфонов
18 марта 2018, 22:54
Особая позиция: глава МИД Британии Джонсон заявил о готовности сотрудничать с Россией по делу Скрипаля

Загрузка...
18 марта 2018, 19:54
Чувствуется праздничное настроение: Наблюдатель из Германии рассказал, как голосует Крым
19 марта 2018, 15:24
"Сам не понял, а другие виноваты": Джонсон обвинил Россию во "лжи и запутывании"
18 марта 2018, 19:54
Пранкеры разоблачили куратора "Голоса": Они хотели повторить в России историю "Майдан и Ющенко"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
19 марта 2018, 08:54
Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
17 марта 2018, 04:54
Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса США
13 марта 2018, 15:39
Ультиматум истекает ровно в полночь
18 марта 2018, 13:24
Явка на выборах президента России удивила даже либералов
18 марта 2018, 01:39
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.