Джонсон потирает руки и ждет экспертов ОЗХО в Великобритании

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Эксперты ОЗХО прибывают в Великобританию, чтобы взять образцы по делу Скрипаля - Джонсон.

Уже сегодня в Великобританию приедут эксперты ОЗХО. Напомним, этот визит вызван покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ожидается, что технические эксперты прибудут, чтобы взять образцы отравляющего вещества, воздействию которого подверглись Сергей Скрипаль и его дочь. Информацию об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Технические эксперты ОЗХО прибывают в Великобританию, чтобы взять образцы "Новичка", - сказал он во время заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.