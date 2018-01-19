Джонсон назвал смехотворным отсутствие моста между Британией и Францией

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Туннель под Ла-Маншем могут дополнить мостом, который соединил бы Великобританию и Францию

Глава МИД Британии Борис Джонсон поддержал строительство моста между Соединенным Королевством и Францией, поскольку железнодорожный туннель под Ла-Маншем не справляется с потоком пассажиров и грузов.

Предложение о переправе министр озвучил на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на британско-французском саммите в Сандхерсте, прошедшем 18 января.

Джонсон отметил, что "две из величайших экономических держав мира" соединены только однопутной железной дорогой. Такое положение дел он назвал смехотворным. Глава Форин-офиса также отметил, что в мире существуют более протяженные мосты, чем тот, что соединил бы Британию и Францию.

Ширина пролива Ла-Манш, соединяющего Францию и Великобританию, в самом узком месте составляет 33 километра (пролив Па-де-Кале). Железнодорожный туннель длиной 50,5 километров соединяет английский Фолкстон и французский Кокель (пригород Кале). Его открыли в 1994 году.