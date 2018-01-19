Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фантомная угроза: в Европарламенте рассказали о мерах противодействия России в к...
КС объяснил Навальному законность его неучастия в выборах
МИД ФРГ назвал второстепенным вопрос переноса переговоров по Украине из Минска
Асад воюет на стороне курдов против Москвы
Главная / Политика

Джонсон назвал смехотворным отсутствие моста между Британией и Францией

19 января 2018, 13:54  •  76 • Политика
Туннель под Ла-Маншем могут дополнить мостом, который соединил бы Великобританию и Францию
Глава МИД Британии Борис Джонсон поддержал строительство моста между Соединенным Королевством и Францией, поскольку железнодорожный туннель под Ла-Маншем не справляется с потоком пассажиров и грузов.
Предложение о переправе министр озвучил на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на британско-французском саммите в Сандхерсте, прошедшем 18 января.
Джонсон отметил, что "две из величайших экономических держав мира" соединены только однопутной железной дорогой. Такое положение дел он назвал смехотворным. Глава Форин-офиса также отметил, что в мире существуют более протяженные мосты, чем тот, что соединил бы Британию и Францию.
Ширина пролива Ла-Манш, соединяющего Францию и Великобританию, в самом узком месте составляет 33 километра (пролив Па-де-Кале). Железнодорожный туннель длиной 50,5 километров соединяет английский Фолкстон и французский Кокель (пригород Кале). Его открыли в 1994 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
19 января 2018, 13:54
Госучреждения в США оказались на грани закрытия из-за споров в Конгрессе
19 января 2018, 13:54
Британский депутат уснул в прямом эфире на обсуждении Brexit
18 января 2018, 19:39
Собчак считает свое участие в выборах-2018 шагом к созданию партии и выдвижению в Госдуму

19 января 2018, 00:54
Human Rights Watch навесила на Трампа ярлык "всемирного разрушителя прав человека"
18 января 2018, 19:39
Видеотрансляция заседания СБ ООН по нераспространению ОМУ
19 января 2018, 07:24
Макрон и Мэй поплакались друг другу в жилетки на "агрессивную политику России"
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 января 2018, 05:40
Зачем же вы заржавили наши кopaбли?
14 января 2018, 15:09
Как «Лолита» - Порошенко в ФСБ жаловался
17 января 2018, 06:39
Цена украинской независимости 10 млрд. долларов
12 января 2018, 22:24
«На грани краха»: что стоит за падением курса гривны до исторического минимума
18 января 2018, 11:24
США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания»
14 января 2018, 10:24
Гром грянул над Хмеймимом, пора креститься
17 января 2018, 21:28
Константин Затулин. Визит Назарбаева в США: выводы и уроки для России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.