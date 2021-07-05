Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал дату, когда британцы начнут сами за себя отвечать. Ждать осталось совсем недолго.

Ровно две недели осталось до полного снятия коронавирусных ограничений в Великобритании. Во всяком случае, так планируют власти страны.

"Мы отойдём от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом", - произнёс на пресс-конференции британский премьер Борис Джонсон.

Законодательное ограничение на количество людей, которым можно собираться в помещениях и на улице во время мероприятий, будет снято, добавил политик. Планируется открыть все виды бизнеса. Начнут работать даже ночные клубы, подчеркнул премьер.

Согласно планам правительства, к середине сентября будет привито всё население страны старше 18 лет. Сейчас интервал между первой и второй дозой вакцины составляет 12 недель. Его собираются сократить до восьми.

Пересмотрят рекомендации по удалённой работе, а также масочному режиму. Джонсон объяснил, что каждый гражданин сможет сам решать, носить ли ему средства индивидуальной защиты. Требование соблюдать социальную дистанцию власти тоже решили отменить. Впрочем, отметил британский премьер, правительство опубликует рекомендации с перечнем особых случаев, когда маски и дистанция всё равно нужны.