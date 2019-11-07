Джонсон начал борьбу за избирателей в Британии с атаки на "коммунистов"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже ведёт предвыборную кампанию, пытаясь поставить знак равенства между лейбористами и коммунистами. Об этом телеканалу "360" заявил доктор политических наук Дэниел Уорнер.

Ранее Джонсон обвинил своих оппонентов в том, что те встали на сторону президента России Владимира Путина после инцидента в Солсбери, когда были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Основной же критике подвергался лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Идите с нами, с правительством, которое верит, что Великобритания должна стоять в полный рост на международной арене", - заявил Борис Джонсон.

Как отметил Уорнер, премьер-министру удобно атаковать лейбористов, чья партия является социал-демократической. Они также связаны с профсоюзами.

"В головах избирателей коммунизм и социализм могут ассоциироваться друг с другом. Сработает ли это, я не знаю", - отметил он.

При этом эксперт добавил, что нет основания говорить о связи Джереми Корбина с Владимиром Путиным. Кроме того, он сомневается в эффективности стратегии Джонсона.