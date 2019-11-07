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Джонсон начал борьбу за избирателей в Британии с атаки на "коммунистов"

07 ноября 2019, 14:09  •  94 • В мире
Борис Джонсон начал борьбу за избирателей в Британии с атаки на "коммунистов", под которыми он понимает лейбористов и их лидера Джереми Корбина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже ведёт предвыборную кампанию, пытаясь поставить знак равенства между лейбористами и коммунистами. Об этом телеканалу "360" заявил доктор политических наук Дэниел Уорнер.
Ранее Джонсон обвинил своих оппонентов в том, что те встали на сторону президента России Владимира Путина после инцидента в Солсбери, когда были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Основной же критике подвергался лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
"Идите с нами, с правительством, которое верит, что Великобритания должна стоять в полный рост на международной арене", - заявил Борис Джонсон.
Как отметил Уорнер, премьер-министру удобно атаковать лейбористов, чья партия является социал-демократической. Они также связаны с профсоюзами.
"В головах избирателей коммунизм и социализм могут ассоциироваться друг с другом. Сработает ли это, я не знаю", - отметил он.
При этом эксперт добавил, что нет основания говорить о связи Джереми Корбина с Владимиром Путиным. Кроме того, он сомневается в эффективности стратегии Джонсона.

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