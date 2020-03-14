Джонсон, Меркель, Эрдоган и Макрон решили не пересекаться с глазу на глаз

Переговоры лидеров Великобритании, Германии, Турции и Франции назначены на среду и должны были состояться в Стамбуле, пишет Habertürk TV.

Однако из-за распространения коронавируса решено провести встречу в формате онлайн-конференции.

Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, а также наплыв беженцев в Грецию и Европу на фоне открытия Анкарой границ.

Ранее сообщалось, что пока на фоне распространения коронавируса мировые лидеры отказываются от рукопожатий и личных встреч, в Кремле работа проходит в обычном режиме. Президент России Владимир Путин показал, что не боится вируса, подав руку главе Южной Осетии Анатолию Бибилову.