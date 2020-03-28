Джонсон – заболел, Меркель – на подозрении, а что с Путиным?

Автор:

Латышев Сергей

Теперь главное, чтобы Джонсон не оказался ясновидцем насчёт "очень многих" умерших. Потому что в пятницу в видеообращении Борис признал, что взятый у него тест на коронавирус показал положительный результат. Накаркал.

Приближается к группе риска

По словам премьера, он почувствовал себя нехорошо, заподозрил причину этого, и врачи после теста подтвердили – да, это COVID-19. Пока что, успокоил Борис англичан, болезнь протекает "мягко", с несильным кашлем и температурой.

А что будет потом? Кто знает. Премьер не старик, для которых коронавирус реально опасен, он всего лишь 1964 года рождения. Но он, с другой стороны, не молодой человек и приближается к группе риска.

В пятницу в видеообращении Борис признал, что взятый у него тест на коронавирус показал положительный результат. Фото:Globallookpress

Джонсон находится сейчас в заточении – в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 – и теперь уже не хочет нагнетать панику: "Я сейчас работаю удалённо, я самоизолировался дома. Благодаря технологиям мы всё равно все вместе и можем вместе бороться с этой угрозой".

Премьер поблагодарил социальные службы, врачей, полицию, учителей, добавив, что нация должна сплотиться и победить коронавирус.

Премьеру предстоит испытать на себе правильность – или ущербность – проводившейся его правительством политики, от которой европейские партнёры и часть общественного мнения внутри страны заставили его отказаться буквально на днях.

Её суть заключалась в том, что границы можно не закрывать, никакие особые карантины не нужны, изолировать нужно только стариков, остальные – примерно 60% населения – должны переболеть этой неприятной разновидностью гриппа. Чтобы у нации поскорее появился коллективный иммунитет, и ей были бы не страшны повторные волны коронавируса, которые обязательно последуют.

Под угрозой и королева?

Джонсон не единственный высокопоставленный британец, подцепивший коронавирус. Среди них оказался и наследник престола 71-летний принц Уэльский Чарльз, закрывшийся от мира в королевском замке Балморал в Шотландии. Заболевание у него проходит, по сообщениям, в слабой форме. Нация гадает, не общался ли он, будучи инфицированным, со своей матерью королевой Елизаветой II, родившейся в 1926 году?

Но что делать! Публичные персоны такого рода всегда находятся в гуще общения, и когда в стране эпидемия (свыше 9,5 тысячи заболевших и 465 умерших на данный момент), у них больше шансов оказаться затронутыми ею, чем у астрономов, изучающих дальние звёзды, или кабинетных философов.

Канцлер Меркель и князь Альбер II – в заточении

После известия о заражении вирусом Ангелы Меркель сотрудники немецкого Бундестага дезинфицируют столы и стулья после сессии в Берлине. Фото: Mika Schmidt via www.imago-image/Globallookpress

То же самое верно и для других стран. Канцлер ФРГ 65-летняя Ангела Меркель, например, закупив в ближайшем магазине побольше вина, ушла на карантин после того как получила профилактическую прививку (для сильных мира сего уже есть вакцина?) от врача, заражённого, как оказалось, коронавирусом. Первый тест у неё, правда, был отрицательным. Предстоят новые поверки.

В таком же положении находятся другие политики, депутаты, государственные чиновники, не говоря уже о врачах и сотрудников сферы обслуживания. Везде, и в самых маленьких странах типа Монако, у 62-летнего князя которого Альбера II диагностирован коронавирус, проходящий, как утверждают, в легкой форме, что позволяет ему из дворца руководить княжеством, и в самых больших – вроде России.

А что с Путиным?

Почему мы вспомнили о России, где пока, по официальным данным, всего два умерших от COVID-19 из 1036 заболевших? Потому что зараза добралась до администрации президента. Об этом стало известно почти одновременно с новостями об очередной эскападе Джонсона.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу подтвердил: "Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности". Поверим пресс-секретарю Путина, что с президентом заболевшие не контактировали.