Джонсон - популист, избранный от безделья: "Спасибо, что уберегли от испанского стыда и России не приходится краснеть"

Победа Джонсона стала первым прецедентом в истории Британии, когда лидер правительства меньшинства меняется через внутрипартийные выборы. Оппозиционная Лейбористская партия сейчас не будет выносить Джонсону вотум недоверия, однако может принять такой шаг по окончании лета, сообщает Huffington Post по информации собственных источников в партии.

Однако это политика. Общественность же интересует больше личность нового премьера Британии. И, надо сказать, личность эта довольно эпатажная. Что можно вспомнить о нем? К примеру, Трампа он называл "невежественным типом", женщин-мусульманок сравнивал с "почтовыми ящиками". И это еще не самые грубые его заявления.

Все помнят, что целых восемь лет - с 2008 по 2016 годы - Джонсон был мэром британской столицы. Затем еще два года трудился на должности главы МИД страны. Такая персона на посту премьер-министра у одних вызывает настороженность и скепсис, а другие попросту не могут сдержать смех.

Конечно, это так демократично - далеко не последнему человеку в государстве бегать в пляжных шортах и нелепой шапочке на голове. "Вот такой вот facepalm, хотя в новом первом лорде казначейства точно есть что-то растаманское. А в целом - спасибо, Господи, что уже 19 лет уберегаешь от испанского стыда за наше первое лицо", - прокомментировал фотографии Бориса Джонсона блогер Денис Тукмаков.

"Мы доведем демократию до полной карикатуры и абсурда", - добавил Андрей Самохин.

Фото: Facebook/Денис Тукмаков

А между тем, как отмечает британский журналист Джеймс Батлер в своем материале, написанном для издания The New York Times, у политической системы Великобритании есть одна особенность: устойчивость власти напрямую зависит от личных характеристик премьер-министра.

И тут многим стоило бы задуматься: тот набор качеств, которым обладает Борис Джонсон, вполне может намекать на то, что последние дни Великобритании не за горами, пишут Дни.Ру.

фото: Twitter/Лютый

А между тем Джеймс Батлер в своей статье приводит просто отменные характеристики нового премьер-министра Британии. К примеру, притчей во языцех давно уже стала его лень. Он невероятный оппортунист, и об этом даже слагают легенды: любитель заигрывать с публикой, человек, который ради легкого успеха готов манипулировать предрассудками. При этом публичной информации о Джонсоне крайне мало.

Добавим, любит новый премьер делать громкие заявления, не имеющие под собой никакой основы. Вот довольно свежий пример. Еще возглавляя британское внешнеполитическое ведомство, он во всеуслышание объявил, что у спецслужб страны есть неопровержимые доказательства российского происхождения отравляющего вещества, от которого в городе Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На самом деле, предъявить спецслужбам было нечего. Так что МИД вскоре вынужден был дать официальное опровержение.

"Каждый раз, когда в Великобритании избирают премьера, кажется, что этот точно худший в их истории. Но потом они выбирают следующего", - отметил в своем микроблоге в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Фото: Twitter/Дмитрий Смирнов

Пользователи Сети сходятся во мнении, что не так страшно, что политик выглядит нелепо, словно нарядившееся в деловой костюм Чучело из "Волшебника страны Оз". Куда страшнее, добавляют они, что и внутренне он, судя по всему, полностью соответствует этому образу.